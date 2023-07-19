محافظ الفيوم يهنيء رئيس مجلس الوزراء بحلول العام الهجري الجديد

بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم برقية تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد.

وجاء فيها: " بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لسيادتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله عليكم بكل خير وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها، مع أطيب تمنياتي لسيادتكم بموفور الصحة والتوفيق".

محافظ الفيوم يهنيء شيخ الأزهر ومفتي الجمهورية بالعام الهجري

وفي نفس السياق بعث الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، برقية تهنئة لفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. كما بعث محافظ الفيوم برقية تهنئة مماثلة لفضيلة الدكتور شوقي علام مفتي الديار المصرية، بحلول العام الجديد. جاء في البرقية: "بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب وقيادات محافظة الفيوم، يسعدني أن أبعث لفضيلتكم بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، أعاده الله علينا وعليكم بكل الخير، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها". وأضاف المحافظ: " ونحن نستقبل عاماً هجرياً جديداً، ندعو المولى عز وجل أن يعينكم على آداء مهام عملكم الجليل، مع أطيب تمنياتي لفضيلتكم بموفور الصحة والتوفيق، وأن يعيده على شعب مصر العريق، والأمة العربية والإسلامية بكل الخير واليمن والبركات". كما هنأ الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، الشعب المصري عامة، وأبناء وأهالي الفيوم خاصة، بمناسبة حلول العام الهجري الجديد. وقال المحافظ: "شعب الفيوم العظيم، أتقدم إليكم بأسمي آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجري الجديد، ندعوا الله أن تعم فيه قيم الرحمة والتسامح، أعاده الله علينا بالخير واليمن والبركات، وحفظ الله لمصرنا الغالية أمنها واستقرارها". وأضاف: "أدعو أبناء محافظة الفيوم لتوحيد الجهود وبذل المزيد من الجهد في العمل، والتحلي بالصبر، لتحقيق التنمية الشاملة، ورفعة بلدنا الغالية مصر". وكانت دارُ الإفتاءِ المصريةُ قد استطلعت هلالَ شهرِ المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسع والعشرين من شهر ذي الحجة لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وأربعة وأربعين هجريًّا، الموافق السابع عشر من شهر يوليو لعام ألفين وثلاثة وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. وأعلنت دار الإفتاء أنه قد تحقَّقَ لديها شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة عدمُ ثبوتِ رؤية هلالِ شهر المحرم لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وخمسة وأربعين هجريًّا.