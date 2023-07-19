تراجع بيع السيارات بنسبة 75% وانتعاش سوق المستعمل (فيديو)

قال منتصر زيتون عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، إن ارتفاع سعر العملة وقلة المخزون تسببب في ارتفاع أسعار السيارات، مشيرا إلى أن الأسعار أصبحت فوق مستوى الشخص العادي.

سوق المستعمل ارتفع بشكل ملحوظ

وأضاف منتصر زيتون، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأحد، أن هناك تراجعا في بيع السيارات بنسبة 75%، وسوق المستعمل ارتفع بشكل ملحوظ بسبب ارتفاع أسعار السيارات الجديدة.

وأشار عضو مجلس إدارة شعبة السيارات باتحاد الغرف، إلى أن القيمة عالية بشدة والسلعة لا تستحق، والمستعمل في سوق السيارات أصبح ثروة، مستدركا أن العمل سبب رئيسي والأزمة العالمية أيضا ويضاف أيضا عدم وجود مخزون.



شهدت الساعات القليلة الماضية انتشاراً كبيراً لظاهرة الأوفر برايس في سوق السيارات، وطالت الزيادات الجديدة مختلف أنواع السيارات المطروحة في السوق المحلية.

وتخطت قيمة الأوفر برايس على بعض السيارات الاقتصادية حاجز الـ700 ألف جنيه، في ظل استمرار أزمة نقص المعروض.

قال أحد تجار السيارات، رفض ذكر اسمه، إن هناك حالة إقبال على الشراء غير مسبوقة من العديد من العملاء سواء على الموديلات الجديدة أو المستعملة، دون مراعاة نوع السيارة، وذلك نظراً لرغبة العملاء في الاستفادة من تقلبات الأسعار وتحقيق أرباح، كما يحدث في القطاع العقاري وسوق الذهب.

شيري تيجو 3

أكد أنه رغم الزيادات الرسمية التي يتم الإعلان عنها يومياً من الوكلاء إلا أن الشراء بغرض الاستثمار من بعض العملاء والتجار تسبب في زيادات إضافية جنونية "غير رسمية" على أسعار السيارات، موضحاً أن السيارتين "توسان" و"سبورتاج" تتصدران حالياً "تريند المضاربة".

وصرح بأن هناك العديد من موديلات 2022 مازالت مخزنة لدى بعض التجار والموزعين وتباع "زيرو"، رغم طرح موديلات 2024.

أشار إلى أن "السوشيال ميديا" كذلك أصبحت تُسهم بشكل كبير في تسعير السيارات، سواء الجديدة أو المستعملة، حيث يتم تسعير السيارة بشكل مبالغ فيه من ملاك السيارات المستعملة، أو التجار لتنتشر بعدها الشائعة كالنار في الهشيم، وتتسبب في ارتفاعات كبيرة.

أسعار السيارات بالأوفر برايس

وفي جولة على عدد من المعارض، رصدت بوابة الوفد الإلكترونية قيمة "الأوفر برايس" على بعض الطرازات الجديدة والتي وصلت إلى أرقام لاتصدق.

- أوفر برايس على هيونداي توسان 655 ألف جنيه لتصبح على سبيل المثال الفئة الثالثة قيمتها مليون 820 ألف جنيه.

- أوفر برايس على كيا سبورتاج "الشكل الجديد" من 655 إلى 700 ألف جنيه لتباع على سبيل المثال فئة جي تي لاين بـ 2 مليون و250 ألف جنيه، أما الشكل القديم "بلاك أديشن" فيباع بـ مليون و830 ألف جنيه.

- أوفر برايس على تويوتا كورولا 520 ألف جنيه، لتباع الفئة الأولى على سبيل المثال بـ مليون 190 ألف جنيه، والفئة الثالثة بنحو مليون 370 ألف جنيه.

نيسان سنترا

- أوفر برايس نيسان سنترا موديل 2024 بلغ 225 ألف جنيه لتباع بـ 860 ألف جنيه.

- رينو ميجان 2022 أول فئة "تنفس طبيعي 1600 سي سي cvt" تباع بـ 970 ألف جنيه، أما موديل 2023 فيباع من 830 إلى 850 ألف جنيه.

- رينو داستر الفئة الثالثة تباع بالأوفر برايس بنحو مليون و150 ألف جنيه.

- أوفر برايس على شيري تيجو 3 يقدر بنحو 70 ألف جنيه

- هيونداي أكسنت RP تباع بأوفر برايس 150 ألف جنيه.

- أوفر برايس على هيونداي النترا HD من 90 إلى 100 ألف جنيه.

شيري أريزو 5

- شيري أريزو 5 تباع بأوفر برايس من 25 إلى 90 ألف جنيه.

- شيفروليه أوبترا تباع بسعر غير رسمي يقدر بـ 605 آلاف جنيه.

- جراند شيروكي تباع بـ 3 مليون و600 ألف جنيه.

- تويوتا فورتشينر تباع بنحو 3 مليون جنيه.

- إ م جي 5 تباع من 790 إلى 815 ألف جنيه.

نيسان صني

- نيسان صني من 570 إلى 600 ألف جنيه.

- ميتسوبيشي إكسباندر تباع بمليون جنيه بالأوفر برايس.