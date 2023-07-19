أيمن أشرف يكشف كواليس جلسته مع الخطيب قبل الرحيل

كشف أيمن أشرف مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي الجديد، عن كواليس جلسته مع محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، قبل رحيله.

وتابع أشرف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كابتن محمود الخطيب عقد معي جلسة وأكد لي أنني ابن من أبناء النادي".

وأضاف أيمن أشرف: "رئيس النادي أكد لي أنه لن يرغمني على شئ وأنه يدعم قراري أيا كان، وأنه سوف يعود يوما من الأيام داخل النادي، سواء لاعب أو إداري".

أيمن أشرف: فترة لاسارتي الأغلى في مسيرتي مع الأهلي



واكمل أيمن أشرف أن أفضل فترة في مسيرته مع الأهلي، موسم مارتين لاسارتي والدوري الأغلى في 2019.

وأتم: "الفترة الأفضل في مسيرتي أيضًا، هي فترة بيتسو موسيماني وبطولتي دوري أبطال إفريقيا التاسعة والعاشرة".