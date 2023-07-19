خبير: الوصول لـ30 مليون سائح أمر يمكن تحقيقه (فيديو)

قال حسام الشاعر، الخبير في مجال السياحة، إن الوصول لـ 30 مليون سائح لزيارة مصر من الخارج سنويا أمر يمكن تحقيقه بمزيد من الجهد والعمل.

وعلق “الشاعر” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"،على اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، ؛ لبحث صياغة رؤية مُستقبلية للنهوض بقطاع السياحة، وطرح تصورات زيادة الغرف الفندقية، بالتعاون مع مجموعة من المستثمرين السياحيين من القطاع الخاص، قائلا: "رئيس الوزراء والحكومة يهتمون بقطاع السياحة ويدركون مدى أهمية السياحة في جلب المزيد من العملة الأجنبية".

تحويل مباني الوزارات للاستفادة منها سياحيا وفندقيا

وأضاف حسام الشاعر:" اتحاد الغرف السياحية سوف يجهز اجتماع مع صندوق مصر السيادي لدراسية آلية التعاون في ملف تحويل مباني الوزارات التي أصبحت فارغة للاستفادة منها سياحيا وفندقيا ".

وأردف : "المشاركة في القطاع الفندقي تختلف عن المشاركة في القطاع العقاري ، وسيتم دراسة آلية التعاون بين الغرف السياحية وصندوق مصر السيادي فيما يخص مباني الوزارات بوسط البلد ".