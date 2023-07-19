جنوب سيناء: صرف دعم عيني للصيادين المتضررين خلال فترة وقف الصيد

قدم اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء الشكر للدكتورة نيفين القباج لدعمها أهالي المحافظة، و عددا من الصيادين المتضررين صيادي الأسماك بمحافظة جنوب سيناء.

فقد تم حصر المتضررين الذين بلغ عددهم 453 صياد ليتم دعمهم ماليا بدعم مالي من وزارة التضامن الاجتماعي، كما تم الاتفاق علي انشاء فرع بنك ناصر الاجتماعى بمدينة شرم الشيخ.

وفي اطار دعم توثيق الزواج للبدو تم التوثيق لعدد 205 أسرة على مستوى مدن المحافظة وسيتم العمل علي توثيق جميع الحالات المتبقية بالمحافظة.