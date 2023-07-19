غدا.. محاكمة سائق وفتاة لاتهامهما بالتخلص من طفل

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدا الأربعاء، محاكمة سائق وفتاة لاتهامهما بقتل طفل وسرقة دراجته النارية "توكتوك" بمنطقة الوراق.

تنظر الجلسة برئاسة مستشار خضر طلبة حسين، وعضوية المستشارين عفيفي محمود المنوفي، ومختار عنصيل سالم، وأمانة سر عبد العزيز مناع، ووائل السيد.

وجاء في أمر الإحالة القضية رقم 19683 لسنة 2021 جنايات قسم الوراق، للمتهمين "أحمد.ح"، 31 سنة، سائق، و"سهى.ع"، 24 سنة، عاملة، قتلا عمدًا المجني عليه الطفل "عمر.ع"، مع سبق الإصرار؛ إثر مرورهما بضائقة مالية فاتفقا فيما بينهما على مخططهما الإجرامي المحكم حلقاته بأن كمن المتهم الأول لكل من ألقاه بقدره وفور إبصاره للمجني عليه مستقلًا الدراجة النارية استوقفه واستقل رفقته، طالبًا منه توصيله إلى محل الواقعة "مسكنه"، وبوصولهما اصطحبه إلى المسكن بحيلة طلب نقل بعض منقولاته.

وتابعت التحقيقات، أنه ما أن ظفر المتهم الأول بالمجني عليه حتى قام بعصر رقبته بكلتا يديه قاصدًا زهاق روحه، ثم قام بلف أداة "حبل" حول عنقه للتأكد من تلفظ المجني عليه أنفاسه الأخيرة حال تواجد المتهمة الثانية بمسرح الجريمة للشد من أزره وقاما بنقل الجثمان وإلقائها بنهر النيل.

ووجهت له أيضا جريمة آخر ارتبطت بتلك الجناية بقصد تسهيل جنحة أخرى، وهي أن المتهمين في ذات الزمان والمكان سرقا الدراجة النارية المملوكة للمجني عليه "محمد.أ"، بقيادة الطفل "محمد.ع"، والهاتف المحمول والمبلغ المالي المملوك للأخير حال كونهما شخصين بان عقب ارتكابهما الجناية، وحال سقوط المجني عليه جثة هامدة قاموا بسرقة منقولاته.

وأشارت التحقيقات، إلى أن المتهمين حازا وأحرزا أداة "حبل" بدون مسوغ قانوني، وفي غير أحوال الضرورة الشخصية أو الحرفية.