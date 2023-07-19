بسمة وهبة تصف هجرة الأطباء لإنجلترا بالكارثة المرعبة.. فيديو

قالت الإعلامية بسمة وهبة، إنّ مصر لديها كوادر وشباب مصريين في مجالات مختلفة استطاعوا تحقيق نجاحات كبيرة في مجالات مختلفة مثل ريادة الأعمال والبحث العلمي، وينتظرون من المسؤولين في بلادهم أن يقوموا باكتشافهم والاستفادة منهم.

وأضافت "وهبة"، خلال تقديم حلقة اليوم، من برنامج "90 دقيقة"، على قناة "المحور": "مصر أولى بأولادها، مينفعش منستفدش منهم، أنا غيرانة على المصريين والشباب المصري، أصبحنا نسمع عن عشرات الأطباء والشباب النوابغ الذين يحرصون على العمل في الخارج".

وتابعت، أن وزارة القوى العاملة في بريطانيا أعلنت في تقرير رسمي أنّ نسبة الأطباء المصريين الذين هاجروا في السنوات الأخيرة زادت 200%، مردفة: "نتحدث عن كارثة، لا نريد أن يتكرر هذا الأمر، وأتمنى أن تستفيد البلاد من شبابها وكوادرها".

وواصلت: "لدينا مشروعات كثيرة وجامعات وطرق ومدن زكية جديدة في كل المحافظات، ومشروع للتأمين الصحي ومستشفيات جديدة، ويجب أن نستفيد من خبرات ومواهب أبنائنا، المصريون ناجحون في مجالاتهم، وفي الفترة الأخيرة ذاعت شهرة بعضهم ووصل صدى هذا النجاح إلينا في مصر في الاقتصاد ومجال ريادة الأعمال بأوروبا والدول العربية".