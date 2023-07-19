محطة قطار بشتيل تدخل الخدمة الشهر القادم.. معايير التشغيل والتصميم عالمية

استعرض العميد ناجى نبيل جرجس، مساعد العضو المنتدب للشركة المنفذة لمحطة بشتيل، تفاصيل محطة قطارات الصعيد الجديدة في بشتيل.

وقال خلال حواره ببرنامج "من مصر" الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة "سي بي سي"، إن المحطة قادرة على استيعاب أي توسعات مستقبلية، مشيرًا إلى وجود 10 أرصفة، وطول الأرصفة بالمحطة تصل لـ 22 كيلو متر طولي.

وأضاف أن المحطة جاهزة للتشغيل ودخول الخدمة خلال شهر، حيث أنها أكبر محطة قطارات في الشرق الأوسط من حيث التشغيل والمساحة حيث تتواجد على مساحة 57 فدانًا.

28 شباك تذاكر



وذكر أن المحطة تضم 28 شباك تذاكر بين شباكين مخصصين، لذوي الهمم، ومصممة بناء على أعلى معايير التصميم في العالم، وتحقق مطالب المصريين، كما يوجد 14 مصعد كهربائي بجانب المنطقة التجارية.

ومن المقرر أن تقدم المحطة خدمات مميزة للركاب و تحتوي على شاشات إرشادية للراكب وبوابات تذاكر إلكترونية وماكينات TVM وكاميرات مراقبة وهي محطة مكيفة الهواء في كافة طوابقها بها خدمة Wi-Fi كما ستشمل على نظام حديث للإطفاء والإنذار.

وروعي عند اختيار موقع المحطة وقوعها في منطقة وسطية بين محطتي سكك حديد رمسيس والجيزة وكونها تقع في محافظة الجيزة التي تعتبر بوابة صعيد مصر وكذلك كونها منطقة التقاء خطوط السكك الحديدية الرئيسية بمصر ( السد العالي / الأسكندرية – إمبابة / المناشي / القباري ).