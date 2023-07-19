تفاصيل حبس 49 متهما في أسيوط

قررت النيابة العامة حبس 49 متهما 4 أيام على ذمة التحقيقات احتياطيا في ضوء الاتهامات المنسوبة إليهم بحيازة أسلحة نارية والاتجار بالمواد المخدرة بمحافظة أسيوط.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط، شن حملة أمنية استهدفت دائرة (مركز شرطة صدفا، وقسم شرطة أبو تيج)؛ في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

وأسفرت جهودها عن ضبط (44) قطعة سلاح ناري عبارة عن (16 بندقية آلية – 15 بندقية خرطوش- 13 فردا محليا - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (41 متهما " لـ 34 منهم معلومات جنائية").



وضبط (11) قضية "اتجار" في المواد المخدرة ضُبط خلالهم (كميات من المواد المخدرة المتنوعة) بحوزة (15 متهما "لـ 12 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (495) حكما قضائيا متنوعا وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.