محافظ قنا يطمئن المواطنين بشأن حمى الضنك (فيديو)

قال اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا، إن الوضع الصحي في قنا مستقر وآمن رغم اكتشاف حالات مصابة بحمى الضنك في المحافظة.

وقال أشرف الداودي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر في برنامج " يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، مساء اليوم: "لا يوجد ما يدعو للقلق بشأن ظهور حالات مصابة بحمى الضنك".

وتابع أشرف الداودي: "فور ظهور شكوى بتواجد إصابات بـ حمى الضنك في إحدى قرى قنا تحركت فرق طبية إلى هذه القرية التي ظهرت بها حالات حمى الضنك وتم إجراء فحوصات طبية".

وأكد أن الأعراض خفيفة وكل الحالات لم تدخل المستشفى لأن الحالات بسيطة والإصابة مدتها أسبوع على اقصى تقدير".

حمى الضنك تنتقل عن طريق الناموس والبعوض

ولفت محافظ قنا إلى أن حمى الضنك تنتقل عن طريق الناموس والبعوض، مضيفا: "يتم تنفيذ إجراءات وقائية داخل المحافظة يتم التعامل مع أي تجمعات للقمامة لتقليل فرص انتشار البعوض وننصح المواطنين بتغطية أي مياه لديهم ولا تكون مكشوفة ".

وحمى الضنك، مرض فيروسي انتشر في العالم، ووصلت إصابات حمى الضنك لـ390 مليون حالة، وتبدأ فترة حضانة المرض من وصول العدوى وتمتد من 4 إلى 10 أيام.

أعراض حمى الضنك:

ارتفاع درجة الحرارة، وآلام في العظام، وإعياء، وتستمر من 3 إلى 5 أيام، أعراض مشتركة بين كثير من الأمراض الشائعة كالبرد والإنفلونزا، والنزلات المعوية والحمى.

وتنتشر حمى الضنك بالتزامن مع ارتفاع درجات حرارة الجو، وتختفي مع الراحة ومخفضات الحرارة، وشرب السوائل.

كيف تنتقل حمى الضنك إلى الإنسان؟

تنتقل العدوى عن طريق البعوضة المصابة بالفيروس، ومن 4 إلى 10 أيام تظهر أعراض حمى الضنك.

علامات تكشف إصابتك بمرض حمى الضنك:

ارتفاع درجة الحرارة أعلى من 40، آلام في العظام، إعياء شديد من الجسم، غثيان وقيء، صداع شديد وألم خلف العينين، طفح جلدي، فقدان الشهية، ظهور كدمات طفيفة على الجلد، نزيف من الأنف وألم في المفاصل والعضلات.

كيف تحمي نفسك من لدغة البعوضة التي تنقل حمى الضنك؟

استعمال المبيدات الحشرية واستعمال سلك ضيق على النوافذ حتى لا يمر من خلاله البعوض..

ارتدا الملابس طويلة الأكمام، ,استخدام الأجهزة والمستحضرات الكيميائية الطاردة للناموس والبعوض

كيف تعالج نفسك من حمى الضنك

ــ الراحة هي الوسيلة الأهم لتخطي الأزمة المرضية من حمى الضنك

ــ شرب كميات وفيرة من السوائل.

ــ تجنب الخروج في فترات ارتفاع درجات الحرارة.