حبس سائق ضبط بكمية من مخدر الحشيش في الشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 4أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق.

وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سائق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.