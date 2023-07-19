الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حبس سائق ضبط بكمية من مخدر الحشيش في الشروق

مخدر الحشيش
مخدر الحشيش

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الثلاثاء، حبس سائق 4أيام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الحشيش بمدينة الشروق.
وطالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال عينة من المواد المخدرة المضبوطة للمعمل الكيماوى لفحصها.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة الشروق من ضبط سائق وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 800 جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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