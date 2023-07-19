طريقة عمل كرات التونة الباردة بالبطاطس اللذيذة

كرات التونة الباردة بالبطاطس من الأكلات الصيفية اللذيذة التي يمكنك إعدادها كطبق شهي ولذيذ عند الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

كرات التونة الباردة بالبطاطس

طريقة عمل كرات التونة الباردة بالبطاطس

المقادير

- التونا : نصف كوب (مصفّاة)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- جبن كريمي : نصف كوب (طري)

- المايونيز : ربع كوب

- الخردل : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- لوز : ربع كوب (محمص ومطحون)

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي البطاطس المهروسة، والجبن الكريمي، والتونة، والمايونيز، والخردل، والفلفل الأسود، والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح لديكِ عجينة متماسكة.

اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من عجينة البطاطس.

غمسي كرات البطاطس والتونة باللوز المطحون، ووزعيها في طبق التقديم، ثم أدخليه إلى الثلاجة لحوالي 3 ساعات حتى تتماسك الكرات وتبرد وقدميها باردة.