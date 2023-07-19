الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

طريقة عمل كرات التونة الباردة بالبطاطس اللذيذة

كرات التونة بالبطاطس
كرات التونة بالبطاطس

كرات التونة الباردة بالبطاطس من الأكلات الصيفية اللذيذة التي يمكنك إعدادها كطبق شهي ولذيذ عند الشعور بالجوع المفاجيء، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

 

كرات التونة الباردة بالبطاطس

طريقة عمل كرات التونة الباردة بالبطاطس

المقادير

- التونا : نصف كوب (مصفّاة)

- البطاطس : 2 حبة (مسلوقة ومهروسة)

- جبن كريمي : نصف كوب (طري)

- المايونيز : ربع كوب

- الخردل : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة

- لوز : ربع كوب (محمص ومطحون)

 

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طريقة عمل سلطة التونة بالمكرونة والبصل| صحيه وسريعة

طريقة التحضير

في وعاء عميق، ضعي البطاطس المهروسة، والجبن الكريمي، والتونة، والمايونيز، والخردل، والفلفل الأسود، والملح.

اخلطي المكونات جيداً حتى تصبح لديكِ عجينة متماسكة.

اصنعي كرات متوسطة ومتساوية الحجم من عجينة البطاطس.

 

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سلطة التونة بالمكرونة| حضريها في 5 دقائق

غمسي كرات البطاطس والتونة باللوز المطحون، ووزعيها في طبق التقديم، ثم أدخليه إلى الثلاجة لحوالي 3 ساعات حتى تتماسك الكرات وتبرد وقدميها باردة.

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