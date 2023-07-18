حضري موساكا علي الطريقة اليونانية

موساكا يونانية من أشهي الأكلات التي يمكن صنعها، وهي وصفة مميزة بالباذنجان واللحم المفروم على طريقة المطبخ اليوناني، لذلك نقدم لكم طريقة تحضيرها مشوية بالفرن ومحمرة بطبقة من جبن الموزاريلا الشهي

موساكا يونانية



مقادير موساكا يونانية

- لحم مفروم : 500 غراماً

- الباذنجان : 4 حبات (مقطع إلى شرائح دائرية)

- طماطم : 2 حبة (كبيرة الحجم / مقشرة ومهروسة)

- البصل : 2 حبة (مفروم فرماً ناعماً)

- الثوم : 3 فصوص (مفروم فرماً ناعماً)

- جبن موزاريلا : نصف كوب

- بهارات مشكلة : ملعقة صغيرة

- زيت الزيتون : 4 ملاعق كبيرة

- ملح : رشّة

- فلفل أسود : رشّة



طريقة التحضير



تبلي شرائح الباذنجان بالملح والفلفل الأسود وضعيها جانباً.

سخني 2 ملعقة من الزيت في مقلاة على النار، وإقلي البصل والثوم حتى يذبلا.

أضيفي الطماطم وقلبي قليلاً، ثم أضيفي اللحم المفروم وتبلي بالملح، والفلفل، والبهارات المشكلة.

اتركي خليط اللحم على النار لمدة 15 دقيقة حتى ينضج مع التقليب من وقت إلى آخر، ثم ارفعي المقلاة عن النار واتركيها جانباً حتى تبرد.

سخني الكمية المتبقية من الزيت في مقلاة على النار، واقلي شرائح الباذنجان من الجهتين حتى تنضج.

حضري صينية فرن وضعي بها شريحة باذنجان، يليها ملعقة كبيرة من اللحم، ثم قطعة باذنجان أخرى.

كرري العملية حتى تحصلي على عدة طبقات مع الانتهاء بطبقة باذنجان.

انثري جبن الموزاريلا على الوجه.

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى يذوب الجبن.

أخرجي الموساكا من الفرن وقدميها ساخنة.