الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حجز المتهم بالتعدي على جاره بسبب خلافات بينهم بالمرج

محكمة
محكمة

حجزت نيابة المرج، المتهم بالتعدى على جاره فى مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلافات الجيرة بمنطقة المرج بمحافظة القاهرة.

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كما طالبت النيابة بسرعة إرسال التحريات الأمنية الخاصة بالواقعة والمتهم وإرسال تقرير خاص بالحالة الصحية الخاصة بالمجنى عليه.

وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بوقوع مشاجرة بين شخصين وبالانتقال تبين صحة البلاغ وتم اقتياد المتهم لقسم الشرطة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

العثور على جثة شاب مصابًا بطلق ناري بأسوان

كما لقي شخص حتفه،  بطلق ناري عثر على جثته على طريق إدفو- مرسي علم في ظروف غامضة.

وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي «أحمد. م»، 27 سنة، من قرية كلح القارة مركز إدفو، مصابا بطلق ناري.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

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