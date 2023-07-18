ندوة عن التكافل وأثره في دعم السلام بالمنيا

تابع فرع ثقافة المنيا برئاسة الدكتورة رانيا عليوة ، قيام بيت ثقافة سمالوط شمال المحافظة ، بتقديم عددا من الفعاليات بمدرسة كوم اللوفي الإعدادية، تضمنت عقد ندوة بعنوان "التكافل وأثره في دعم السلام".

وتحدث بها علاء الدين أبو العزايم عضو نادي أدب سمالوط، خلال الندوة عن أهمية التكافل المجتمعي، موضحا أهمية المشاركة الفعالة في تكافل كل فئات المجتمع، للقضاء على السلبيات وعلى الفقر ، والعمل على دعم الفئات الفقيرة، الندوة جاءت ضمن جولة جديدة قدمتها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، في فعاليات البرنامج الثقافي والفني لتعزيز قيم وممارسات المواطنة، بقرى ومراكز محافظة المنيا، والذي يقام ، بالتعاون بين وزارة الثقافة ومحافظة المنيا.