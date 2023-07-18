الأربعاء 19 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

العثور على جثمان شاب مصاب بطلق ناري فى أسوان

سيارة إسعاف
سيارة إسعاف

لقي شخص حتفه،  بطلق ناري عثر على جثمانه بطريق إدفو- مرسي علم في ظروف غامضة، وتولت النيابة العامة  التحقيق.

 

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حادث تصادم يؤدي بحياة شخصين بالوادي الجديد

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وانتقلت أجهزة الأمن إلى موقع البلاغ وتبين أن الجثة لشاب يدعي «أحمد. م»، 27 سنة، من قرية كلح القارة مركز إدفو، مصابا بطلق ناري.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق وأمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة.

 غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بالهرم

كما كشفت  الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة،  غموض العثور على جثة شاب متوفى داخل شقة بالهرم، وتبين أن الوفاة بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة.

كان البداية ببلاغ ورد لضباط مباحث قسم شرطة الهرم من غرفة النجدة بالعثور على جثة شاب متوفى داخل شقته، انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة شاب يدعى بسام.م.ا، ولا توجد به أي إصابات ظاهرة.

بعمل التحريات تبين أن الشاب تُوفي بسبب تعاطيه جرعة زائدة من المواد المخدرة، ولا شبهة جنائية، وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات.

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