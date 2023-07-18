رسالة غامضة من إمام عاشور بعد إنتقاله لـ الأهلي رسمياً (شاهد)

وجه إمام عاشور المنضم حديثاً لصفوف الفريق الاول لكرة القدم بانادي الأهلي رسالة غامضة بعد الإعلان رسمياً عن صفقة انضمامه للأهلي.

و قال إمام عاشور عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام” : “ عليك أن تتعلم كيف تغلق أذنيك ”.

وكان الأهلي وميتلاند الدنماركي قد أعلنا اليوم الثلاثاء عن اتمام صفقة إمام عاشور لاعب الزمالك السابق.

وقدم الأهلي عبر صفحاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعًا مصورًا يتضمن وجود اللاعب داخل ملعب مختار التتش مرتديًا قميص النادي الأهلي لتقديم الصفقة رسميًا.

وتعرض عاشور لإنتقادات لاذعة على مستوى جماهير الزمالك الغاضبة من انتقاله لغريم التقليدي وكذلك انتقادات على لسان مرتضى منصور رئيس النادي الأبيض.