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الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حادث تصادم يؤدي بحياة شخصين بالوادي الجديد

بوابة الوفد الإلكترونية

لقى شابان حتفهما ، مساء اليوم الثلاثاء، في حادث سير بمركز ومدينة بلاط في محافظة الوادي الجديد.

 

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وفاة 2 وإصابة 6 في حادث سير

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وفاة مسن في حادث تروسيكل بصحراوي سوهاج الغربي

حادث تصادم يودي بحياة شخصين بالوادي الجديد

حيث أدى حادث تصادم سيارة بموتوسيكل بطريق بلاط موط إلي وفاة شابين، جرى نقلهم إلى مستشفى الداخلة العام  وجاري تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.

و تلقى  مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثتين في حادث مروري لمستشفى الداخلة العام.

تبين تصادم سيارة ملاكي في دراجة نارية بمدينة "موط" بمركز الداخلة، أسفر عن مصرع كل من  أحمد سعد سفينة محمد 17 عامًا، محمود محمد سيد 19 عامًا. 

جرى نقل المتوفيين لمشرحة مستشفى الداخلة العام تحت تصرف النيابة العامة وتحرر محضر بالحادثة.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقلت الضحايا لمستشفى الداخلة العام، فيما تحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، كما رفعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بلاط بالتعاون مع وحدة المرور بالمركز آثار الحادثة من الطريق لإعادة السيولة المرورية لطبيعتها بالطريق.

في سياق متصل ، تعرض 21 شخصا، للاصابة ، في  حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بالعمال على طريق شق التعبان،و أصغرهم بعمر 15 سنة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

 

وقد عززت هيئة الإسعاف والطوارئ بـ7 سيارات لنقل المصابين، وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث مروري ووجود مصابين في طريق شق التعبان في اتجاه القادم من  الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقل رجال المباحث والمرور لمكان الواقعة.

وبالفحص تبين وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عمالا في طريق شق التعبان، بسبب اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما تسبب في انحراف الطارة وانقلاب السيارة مما أسفر عن إصابة ٢١ شخصا، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

 

الجريدة الورقية