الديهي يطالب بإنشاء متحف يعرض الإنجازات لرفع منسوب الأمل عند المصريين.. فيديو

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الوزارات الموجودة في القاهرة نقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة، معقبًا: " كل الوزارات الموجودة في القاهرة نُقلت إلى العاصمة، والبرلمان والرئاسة هتروح على هناك".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على فضائية "ten"، مساء الثلاثاء، بإعداد متحف للإنجازات لعرض جميع الإنجازات التي تحققت في مصر خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن تركيا لديها متحف يعرض إنجازات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع: "خلينا نعمل حاجة ترفع منسوب الأمل لدى الناس، أنا بطرح هذه الفكرة للعلن ويجب أن تدرس، وإذا لاقت الفكرة استحسان أحد المسؤولين، فيجب إعداد هذا المتحف، لأن الرئيس السيسي يستحق هذا المتحف، والشعب يستحق أيضًا أن يرى الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي".