ثقافة المنيا تشارك بعروض فنية فى  تدريب عملي لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية

شارك فرع ثقافة المنيا برئاسة دكتورة رانيا عليوة، فى فعاليات التدريب العملى لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر 119، وقدمت فرقة المنيا للفنون الشعبية، عرض فنى وفقرات متنوعة.

منها، التحطيب، والتنورة والفرقة من تدريب الفنان سيد تونى، وذلك فى الإصطفاف بالمنيا الجديدة، كما قدم مسرح عرائس قصر ثقافة المنيا عرض مسرحى ، أداء الفنان محمد سمير وإخراج الفنان محمد حسن، بجانب ورشة فنون تشكيلية فى حب مصر، من تدريب فنانات القصر يسرا رفعت، هالة محمد، شيماء على، هالة ممتاز.

وكان اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا،، شهد فعاليات أعمال التدريب العملى المشترك لمجابهة الأزمات والكوارث الطبيعية صقر119 بقاعة المؤتمرات الكبرى بالمحافظة، والذى نفذته محافظة المنيا خلال الفترة من 16- 18 يوليو الجارى.

وأكد المحافظ أن مصر لها تاريخ مشرف فى مجابهة الأزمات خاصة بعد ثورة 30 يونيو 2013، وما تعرضت له مصر على الصعيدين القومى والعالمى، مشيرا، أنه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، مقاليد الحكم وبدأ عهد جديد قادر على مواجهة التحديات من، خلال إدارة منظمة للأزمات.

تهدف إلى توحيد الجهود من أجل الخروج منها بأقل الخسائر الممكنة، مشيدا، بجهود الدولة فى التعامل مع العديد من الأزمات منها، مواكبة التغيرات المناخية، ونحن بصدد تدريب عملى يهدف إلى تحقيق التنسيق بين الأجهزة التنفيذية من جهة وبين المحافظة والمحافظات المجاورة من جهة أخرى، إلى جانب تنظيم الأدوار ووضع خطط تتضافر بها كافة الجهود لرصد واحتواء الأزمة وسرعة إسترجاع الأمور إلى طبيعتها.

وقدم اللواء ياسر عبد العزيز سكرتير عام المحافظة، عرضا شاملا وتفصيليا حول المحافظة وكافة المقومات والإمكانيات الموجودة بها، وإستعدادات كافة القطاعات فى المحافظة، ومدى جاهزيتها إلى جانب عرض الموقف التنفيذى لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة ونسب تنفيذها بكافة القطاعات.