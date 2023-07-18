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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

منعش في الصيف.. طريقة عمل آيس موكا

آيس موكا
آيس موكا

 في الموجة الحارة يبحث الجميع عن مشروبات منعشه تخفض من درجة حرارة جسدهم المرتفعة وتعطيهم الترطيب والانتعاش المطلوب، ومن أشهر المشروبات الباردة التي يعشقها الجميع هو "آيس موكا"، لذا نقدم لك أسهل طريقة لتحضيره.

 

آيس موكا

 طريقة عمل آيس موكا:

 المقادير

 - قهوة سريعة الذوبان: 2 ملعقة صغيرة

 - حليب: كوب (سائل)

 - سكر: 2 ملعقة كبيرة

 - مكعبات الثلج: حسب الرغبة

 

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 طريقة التحضير:

 ضعي القهوة سريعة الذوبان، والحليب، والسكر، ومكعبات الثلج، في وعاء الخلاط الكهربائي.

 اخلطي المكونات على سرعة متوسطة حتى تتجانس تمامًا.

 

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 صُبي الموكا في أكواب التقديم وقدميه باردًا.

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