محافظ الغربية يشهد الإحتفال بذكري الهجرة النبوية الشريفة

شهد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، من رحاب المسجد الأحمدي بطنطا، احتفال مديرية الأوقاف بذكرى الهجرة النبوية الشريفة وبداية العام الهجري الجديد، وذلك نيابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، العميد هاني محمد عامر المستشار العسكري، العقيد أحمد عز إدارة الأمن الوطني بالغربية، الأستاذ علي عبد الستار السكرتير المساعد، فضيلة الشيخ خالد خضر وكيل وزارة الأوقاف، فضيلة الشيخ عبد اللطيف طلحه رئيس المنطقة الأزهرية بالغربية ولفيف من القيادات التنفيذية والأمنية والدينية بالمحافظة.

وقدم المحافظ التهنئة لأهالي الغربية بمناسبة بدء العام الهجري الجديد، داعياً المولى- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق المزيد من الإنجازات، تحت القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعقب أداء المحافظ والحاضرين لصلاة المغرب، بدءا الاحتفال بآيات من القرآن الكريم تلاها الشيخ محمد أحمد البسيوني، عقبها كلمة لوكيل وزارة الأوقاف أكد خلالها على أن الهجرة النبوية الشريفة كانت حدثا محوريا في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث خرج النبي من بلده التي كانت أحب البلاد إليه، ليستكمل رسالته في المدينة ، فقد كانت الهجرة تغييرا في الموقع وليس في الموقف، مشيرا إلى أن هجرته كانت نصرا مبينا للإسلام والمسلمين، ويجب علينا في هذه الليلة المباركة أن نستفيد من الدروس المكتسبة من هجرة الرسول -صلى الله عليه وسلم والتي من أهمها العفو عند المقدرة، فعندما عاد الرسول إلى مكه قال جملته الشهيرة من دخل داره فهو آمن، واختتم الاحتفال بالابتهالات الدينية التي قدمها الشيخ محمد عبد الحميد جاد.