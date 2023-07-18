تمرد ضباط سلاح الجو الإسرائيلي.. انقلب السحر على الساحر

يبدو أن قرارات حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بدأت تلقي بظلالها على قوات الجيش، حيث أعلن 161 ضابطًا وطيارًا بسلاح الجو في جيش الاحتلال بأنهم قرروا إيقاف خدمتهم الاحتياطية في الجيش؛ احتجاجًا على الإصلاحات القضائية التي تريد تطبيقها حكومة نتنياهو.

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البداية عندما أرسل 161 من أفراد الأطقم الجوية من رجال ونساء في قوات الاحتياط رسالة يعلنون فيها أنهم توقفوا عن التطوع لخدمة الاحتياط؛ بسبب تعديلات القوانين القضائية في إسرائيل.

وكشفت صحيفة معاريف العبرية، التفاصيل كاملة، حيث قال الضباط الإسرائيليون في رسالة لهم: نحن الموقعون أدناه وعددنا 161 ضابطًا في القلب العملياتي لمقر قيادة القوات الجوية الإسرائيلية، نعلن بموجبه الإنهاء الفوري لتطوعنا للخدمة الاحتياطية، نحن مجموعة من جنود الاحتياط الذين كانوا في طليعة التفكير والتخطيط والتحكم في الهدوء والعمليات القتالية للقوات الجوية لعقود من الزمن، وفقًا للصحيفة العبرية.

تمرد ضباط سلاح الجو الإسرائيلي:

وجاء في الرسالة أيضًا: نحن نخدم في مقر القوات الجوية وخارجها، ومن بيننا أعضاء الطاقم الجوي والمراقبين ومشغلي الطائرات دون طيار وضباط المخابرات وغيرها من المناصب، وفي نهاية مارس 2023، تم تمرير قانون تغيير تشكيل لجنة تعيين القضاة في القراءة الأولى في الكنيست، وقد أقر الكنيست يوم الثلاثاء الموافق 11 يوليو 2023 القراءة الأولى للقانون.

واختتمت الرسالة: بأن الموافقة النهائية على هذه القوانين وإدراجها في كتاب قوانين إسرائيل هي عملية رسمية وقصيرة، لكنها ستغير بشكل كبير جوهر ووجه الدولة، وستحولها من دولة ديمقراطية إلى دولة دكتاتورية.