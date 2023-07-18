محافظ المنيا يهنئ الرئيس السيسي بالعام الهجري الجديد

بعث اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد 1445، داعيا المولى عز وجل أن يجعله عام خير وأمان على مصر والأمتين العربية والإسلامية.

وجاء فى نص البرقية " فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية: يطيب لى بالأصالة عن نفسى وبالإنابة عن أبناء محافظة المنيا أن أبعث لفخامتكم أصدق التهانى القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة حلول العام الهجرى الجديد أعاده الله على فخامتكم، وعلى مصرنا الغالية وشعبها العريق بالخير واليمن والبركات..

وبهذه المناسبة الغالية نتوجه للمولى عز وجل أن يحفظكم ويرعاكم ويعيده على فخامتكم بموفور الصحة والعافية "، كما بعث محافظ المنيا برقيات تهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية، والفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والمجلس الأعلى للقوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

والمستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الدكتور حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب، والمستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، والدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والوزراء بهذه المناسبة العطرة.

كما تقدم المحافظ، بخالص التهنئة للشعب المصرى، ولأهالى محافظة المنيا، وأعضاء الجهاز التنفيذى وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ، بمناسبة العام الهجرى الجديد سائلا المولى عز وجل، أن يعيده علينا بالخير واليمن والبركات، ويحفظ مصرنا الغالية من كل مكروه وسوء.