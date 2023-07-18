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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء المجرى: أمريكا اللاتينية أيدت التسوية السلمية فى أوكرانيا

رئيس الوزراء المجري
رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان

قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، إن مجموعة دول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي، أيدت خلال قمة الاتحاد الأوروبي موقف هنغاريا الداعي إلى التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية، وفق روسيا اليوم. 

 

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وأضاف أوربان:اتفقت غالبية الدول المشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي وأمريكا اللاتينية على ضرورة الوقف الفوري للحروب، واليوم دعونا مجددا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في أوكرانيا وتشجيع السلام، وقد أيدنا في ذلك قادة الدول الإفريقية.

وأفادت صحيفة "بوليتيكو" في مقال نشرته، أن قمة الاتحاد الأوروبي ومجموعة دول CELAC شهدت الكثير من التناقضات والخلافات بين المشاركين حول الأزمة الأوكرانية، ففي حين طالب الاتحاد الأوروبي المشاركين بإدانة روسيا، رفضت مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ذلك، وفضلوا دعم موقف هنغاريا الداعي إلى أنهاء الصراع وإحلال السلام بين الطرفين الروسي والأوكراني بأسرع وقت.

وأشارت الصحيفة إلى أن المشاركين في القمة خففوا من حدة تصريحاتهم من الإدانة الحازمة لروسيا، إلى التعبير عن القلق حول الوضع الراهن في أوكرانيا.

 

ووفقا للصحيفة، لا ينتظر أن تصدر القمة أي بيانات ختامية كما هو معهود، وذلك عقب فشل عدة جولات من المحادثات بين المشاركين خلال يومي القمة.

وجاء في المقال أن "الفشل في الاتفاق على نص إعلان مشترك سيشكل ضربة قوية لمصداقية الاتحاد الأوروبي، الذي يسعى إلى توحيد الأصوات في الأمم المتحدة وخارجها لدعم أوكرانيا.

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