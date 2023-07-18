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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

السلطات الكينية تضبط شحنة غير قانونية من مواد تعاطي المنشطات

مخدرات في كينيا
مخدرات في كينيا

أعلنت الهيئة الوطنية لمكافحة المنشطات، اليوم الثلاثاء، من ضبط شحنة مهربة من الأدوية التي يستخدمها الرياضيون كعقاقير لتحسين الأداء.

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وقالت الهيئة، إنها ألقت القبض على سيدة للاشتباه في قيامها بالتهريب وستمثل أمام المحكمة خلال الأسبوع القادم،أثناء سفرها من مطار جوكو كينياتا في العاصمة نيروبي. 

وأضافت الهيئة، أن الشحنة غير قانونية وكانت تحتوى علي 150 صندوقًا  من تريامسينولون أسيتونيد ومواد "منشطات" أخرى ، بما في ذلك أكثر من 500 صندوق من الأدوية الأخرى.

يعد أدوية تريامسينولون أسيتونيد، هو من بين المواد الأكثر استخداما للرياضيين الكينيين، الذين يفشلون في اختبارات المنشطات.

تعد كينيا من بين أنجح الدول في ألعاب القوى الدولية مع تاريخ غني من الفائزين في سباقات المسافات المتوسطة والطويلة في الألعاب الأولمبية وبطولات العالم.

ومع ذلك ، فإن لديها أيضا مشكلة منشطات خطيرة وتصنف على أنها دولة عالية الخطورة من قبل الهيئة الدولية لمكافحة المنشطات في سباقات المضمار والميدان.

يوجد في كينيا أكثر من 60 رياضيا يقضون عقوبة الإيقاف بسبب جرائم تتعلق بالمنشطات.

مؤخرا حظر اثنين من أفضل عدائي المسافات ، ديانا كيبيوكي الفائزة بماراثون بوسطن وبيتي ويلسون ليمبوس ، لفترة طويلة بعد أن ثبتت إصابتهما بتريامسينولون أسيتونيد، كما أدينوا بالتلاعب بالأدلة في تحقيق بشأن المنشطات.

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