محافظ الفيوم يعقد لقاءً جماهيريا بقرية الغرق

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، لقاءً جماهيرياً مع أهالي قرية الغرق والقرى المجاورة لها، التابعة لمركز اطسا، بساحة السوق العمومي بالقرية، للاستماع إلى مطالب المواطنين.

جاء ذلك عقب تفقده لأعمال حملة "100 يوم صحة"، بجمعية دار الحنان بعزبة الوابور التابعة لقرية منشأة عبد المجيد، بالوحدة المحلية لقرية الغرق.

حضر اللقاء، اللواء ضياء الدين عبدالحميد السكرتير العام المساعد لمحافظة الفيوم، والنائب كمال أبو جليل عضو مجلس النواب، والنائب كامل فيصل عضو مجلس النواب، والدكتور محمد التوني معاون المحافظ، المتحدث الرسمى لمحافظة الفيوم، والمحاسب خالد فراج رئيس مركز ومدينة اطسا، ووكلاء وزارات الصحة، والتضامن الاجتماعى، والزراعة واستصلاح الأراضي، والعمل، ومديري المديريات الخدمية وممثلي شركات المرافق، وعدد من الجهات ذات الصلة.

وأعرب محافظ الفيوم، عن سعادته بلقاء مواطنى قرية الغرق والقرى المجاورة لها، للاستماع لمطالبهم وشكواهم وبحث الحلول الإيجابية لها على أرض الواقع بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، مشيرا الى أن هذا اللقاء الجماهيري بأهالي قرى مركز اطسا، لم يكن الأول فقد سبقه لقاءات بعدد من قرى المركز. وقال المحافظ، إن مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" بمرحلتها الأولى، تقدم حلولا جذرية لعدد من المشكلات المزمنة بقرى مركزي اطسا ويوسف الصديق.

وأشار إلى أن العديد من مشروعات المبادرة قد تم نهوها وجارى مراجعتها لتسليمها لتدخل الخدمة بكامل طاقتها، لتشمل خدماتها كل مواطني القرى بالمركزين، لافتاً إلى أن قرية الغرق وتوابعها ينفذ بها 100 مشروعا ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تشمل قطاعات مياه الشرب والصرف الصحي، والصحة، والتعليم، والكهرباء، ومراكز الشباب، وأعمال الكباري، وتبطين الترع، والمجمعات الخدمية والزراعية والصناعية، والطرق، والاتصالات، والغاز وغيرها من مشروعات البنية التحتية والأساسية.

وأكد محافظ الفيوم، على سرعة حل مشكلة نقص مياه الري بنهايات الترع، خاصة بقرى فوز ودانيال والحجر والخمسين والجراي، موجها بتشكيل فريق عمل من الزراعة والري وكلية الهندسة بجامعة الفيوم لوضع الحلول الجذري لحل تلك المشكلة، وتكثيف حملات إزالة التعديات على مياة الرى بالتنسيق بين مجلس مدينة اطسا وشرطة الري.

ووجه المحافظ، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، ببحث ودراسة امكانية انشاء وحدة للغسيل الكلوى بقرية الغرق، للتخفيف على المرضى، بالتنسيق بين مديرية الصحة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، وسرعة معاينة عدد من المنشآت بالقرية لبيان مدى صلاحيتها لانشاء وحدة الغسيل الكلوى، كما وجه بتكثيف القوافل الطبية المجانية والعيادات المتحركة ضمن حملة 100 يوم صحة، لتوفير الخدمات الطبية المتخصصة للمواطنين بالقرى النائية والمناطق الأكثر احتياجا، وفي لفتة إنسانية وجه محافظ الفيوم بسرعة نقل أحد المواطنين يعاني من جلطة، إلى مستشفى الفيوم العام لتلقى الخدمات التشخيصية والطبية والعلاجية الملائمة بشكل عاجل.

وبشأن خدمات الصرف الصحي، طالب أهالي قرية الغرق وعدد من القرى والعزب المجاورة، بإيضاح موقف توصيل خدمات الصرف الصحي لمناطقهم، بقرى فوز والحمودات والعوينات، وتوابع قرية الحجر وغيرها من توابع التوابع، وفى هذا الصدد أوضح محافظ الفيوم أن أعمال مشروعات الصرف الصحى تسير على محورين: محور توابع القرى المخدومة، ومحور القرى المحرومة، مؤكداً أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" تستهدف توصيل خدمات الصرف الصحي لكل ما هو ساكن بقرى المبادرة.

كما طالب عدد من الأهالي، بتمهيد عدد من مداخل الطرق لعدد من القرى شملت طريق فوز، وخليل الجندي، وعزبة ابو مسلم، والخمسين، والمحمودية، وأكد محافظ الفيوم، على مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة اطسا بسرعة تمهيد تلك الطرق وغيرها، لحين انتهاء أعمال شبكات المرافق بها، والتجهيز لرصفها عقب انتهاء كل الأعمال.

وفى قطاع التعليم، طالب عدد من الأهالي بمراعاة ظروف أبنائهم خلال عمليات التوزيع الجغرافي لمصبات المدارس، بجانب العجز في المدرسين، فضلا عن توفير مدرسين متخصصين للمدرسة الفكرية بالغرق، وأكد محافظ الفيوم على دراسة مطلب الأهالي ووضع خطة واضحة لانتقال التلاميذ من مرحلة دراسية الى مرحلة أخرى، وكذا بحث آليات سد العجز بالمدرسين بمختلف المدارس.

ولفت أن مشكلة المدرسة الفكرية بالغرق يتبناها بشكل شخصي، لحين وضع آلية واضحة للعمل بها خدمة لأبناءه من ذوى الاحتياجات الخاصة.

وبشأن مراكز الشباب، طالب عدد من الأهالي، بسرعة دخول مراكز الشباب التى تم الانتهاء من رفع كفاءتها الخدمة، لاستثمار طاقات الشباب في ممارسة الأنشطة الرياضية، وكذا التيسير فى اجراءات تشكيل مجالس إدارات المراكز والأندية الشبابية في القرى، وفي هذا الصدد أكد محافظ الفيوم على سرعة مراجعة مراكز الشباب التى تم الانتهاء من أعمالها لدخولها الخدمة، مشيرا الى أهمية بحث تيسير إجراءات تشكيل مجالس إدارات المراكز والأندية الشبابية في القرى بالتنسيق مع وزير الشباب والرياضة.

المواطنين يطالبون محافظ الفيوم بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضى أملاك الدولة

كما طالب عدد من أهالي قريتي الغرق الحجر وتوابعهما، بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضي املاك الدولة، وتراخيص بناء منازلهم داخل الحيز العمراني، ووجه محافظ مسئولى المراكز التكنولوجية بمجلس مدينة اطسا بسرعة إنهاء إجراءات تقنين أراضى المتقدمين بطلبات مستوفاة الشروط خلال اسبوعين، وكذا تراخيص بناء منازل المواطنين المستوفاه فى أقرب وقت.

وخلال اللقاء، طالب عدد من الأهالي بقرية الغرق والقرى المجاورة لها، بسرعة حل المشكلات المتعلقة بمعاش تكافل وكرامة، ووجه محافظ الفيوم بشكل عاجل وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بتشكيل فريق عمل من مديرية التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع الوحدة المحلية بالغرق، لحل جميع مشكلات المواطنين الخاصة بمعاشات تكافل وكرامة، ومراجعة موقف الحالات الأولى بالرعاية التى توقفت المعاشات لهم، وتوفير المساعدات العاجلة للمستحقين.

وفي قطاع الزراعة، وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، بسرعة حل مشكلة تأخر صرف حصص الاسمدة الازوتية للمواطنين في غضون أسبوع، موجها رئيس المتابعة الميدانية بالمحافظة بمراجعة الأمر بالجمعيات الزراعية بقريتى الغرق والحجر في هذا الشأن، كما وجه مدير مديرية الطب البيطري بالفيوم، بتنظيم قوافل بيطرية بقريتى الغرق والحجر والقرى التابعة لهما، بجانب مختلف القرى النائية، لمساعدة صغار مربي الماشية للتوسع فى تربية الماشية، والحفاظ على ثروتهم الحيوانية، وتوفير لقاحات تلقيح الماشية بوحدات الطب البيطري، وأدوات الحفظ الخاصة بها.

كما شملت مطالب أهالي قرى مركز اطسا، توصيل شبكات الاتصالات والإنترنت، وضعف التيار الكهربي، والأمن، والنقل والمواصلات، وتخصيص أراضي بحبلاية فوز لإنشاء مقابر للموتى، وتوفير خدمات الكارت الذكي للفلاح والتنسيق مع البنك الزراعي فى هذا الشأن، وتقنين أوضاع المحال التجارية التابعة للوحدتين المحليتين بقريتي الغرق والحجر، واستغلال أراضي وأصول الدولة الاستغلال الأمثل خاصة الأراضي المخصصة لإنشاء فرع لجامعة الأزهر على مساحة 10 أفدنة بناحية فوز، وتوفير السلع وضبط الأسعار ومراقبة الاسواق، وإحلال وتجديد وحدة مطافئ الغرق، ومشروعات الصرف الزراعي بناحية درب شنرة، وحوض الجبانة، وشرق الجبانة، وتحديد الأحوزة العمرانية للقرى، ووجه محافظ الفيوم الجهات ذات الصلة لبحث تلك المطالب وتوفير الحلول الإيجابية لها فى أسرع وقت ممكن.