أطعمة ومشروبات محظور تناولها خلال الموجة الحارة.. فيديو

نصح الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، بأهمية الإكثار من المياه والابتعاد عن المشروبات المثلجة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.



وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن تناول الماء المثلج بمثابة إنذار للجسم بأن الجو ساقع فالجسم يطلق حرارة ولذا ينبغي أن تكون المياه التي يتم تناولها صيفًا وشتاء معتدلة دافئة متوسطة.



وشدد على أهمية الإكثار من المأكولات التي تعتمد على مياه مستترة مثل خيار كرمب، خس، مطالبًا بالابتعاد عن كل ما مر على مصنع، لأنه يحتوي على مركبات كيماوية وتفسد الميكانيزما الفطرية.



وأشار إلى أهمية الابتعاد عن الأكل المركب أو المسبك والباذنجان يكون بابا غنوج وليس مسقعة، مطالبًا بعدم الإكثار من البطيخ لأنه يحتوي على 7 % ويتحول إلى دهون، ولذا يجب الاكتفاء بشريحة بطيخ واحدة.



وقال إنه لا مانع من تناول الفاكهة، بشرط ألا تزيد عن قبضة اليد، موضحًا أن المانجو تحتوي على سكريات بنسبة 9 % وسعرات حرارية، وبها مادة مضادة للأورام ومفيدة للبشرة ولكن الإكثار منها يسبب حصوة.

كوب ماء كل ساعة:

وكشف عن الأطعمة والمشروبات التي يجب على الأشخاص تناولها، خلال الموجة الحارة التي تضرب المحافظات، مضيفًا أن الماء من أهم السوائل التي يجب تناولها خلال الموجة الحارة التي نشهدها خلال الأيام الحالية.

وتابع: هناك العديد من الفوائد الصحية لشرب الماء، حيث يساعد على علاج الجلطات، جيدة للبشرة، جيدة للأنسجة، يساعد على الوقاية من الحصوى في الكلى، ويجب أن يتناول كل إنسان كوب ماء على رأس كل ساعة في اليوم حتى يخلد للنوم.

وأوضح مجدي نزيه، أن هناك العديد من المعتقدات الخاطئة حول شرب الماء، مؤكدًا أن شرب الماء أثناء الأكل لا يسبب ظهور أي كرش في منطقة البطن.

وأشار إلى أن الأمهات التي ترضع أبنائها وهي في حالة غضب أو تعصب الابن يصاب بـ"المغص"، موضحًا أنه يجب على الأمهات عدم تناول الثوم والبصل حتى لا يوثر على طعم لبن الرضاعة الذي يحصل عليه الطفل.

إعلانات التخسيس بالأعشاب بزنس:

أكد الدكتور مجدي نزيه، خبير التغذية العلاجية، أنه يجب على كل إنسان تناول الشطة والفلفل الحار قدر حاجته منها، كما أن هناك العديد من الفوائد لتناول الشطة والفلفل الحار، حيث تساعد على ميوعة الدم في الجسم، مشددًا على أنهما لا يساعدان على التخسيس كما يعتقد البعض.

وتابع: الأعشاب الطبية التي يتم الإعلان عنها عبر الفضائيات، لا تساعد على التخسيس بل هي بزنس، مؤكدًا أن العمليات الجراحية تكون للحالات الحرجة والتي تعاني من سمنة مفرطة، ولكن أغلبية العلميات التي يجريها للأشخاص بهدف التخسيس هدفها التربح.

وأوضح أن السبب الرئيسي لزيادة الوزن لدى الأشخاص هو الإفراط في الأكل بصورة عالية، بالإضافة إلى عدم وجود أي ممارسة للأنشطة لحرق هذه الأطعمة، ويكون علاج زيادة الوزن من خلال ممارسة مجهود بدني، أو الأكل قدر الحاجة فقط.