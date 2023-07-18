بمشاركة 11 شيف.. انطلاق مهرجان المانجو بالغردقة

نظمت فنادق الغردقة َ مهرجان المانجو على الشواطئ بمشاركة السياح الأجانب من جنسيات مختلفة من 12 دولة اوروبية بإستخدام 2 طن من المانجو الطازجة باشتراك 11 شيف عك في جو ترفيهي بغرض إدخال البهجة والسرور على السائحين لتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.



وكشف سامح جمعة الخبير السياحي بالبحر الأحمر ونائب رئيس الفنادق المنظمة لمهرجان المانجو ان الفنادق نظمت مهرجانات المانجو على الشواطئ المفتوحة بمشاركة سياح 12 دولة أوروبية هي التشيك وبولندا وألمانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا وإنجلترا و سلوفاكيا والنمسا ولوكسمبرج و سويسرا تزامناً مع بدء موسم المانجو بهدف إدخال البهجة والسرور على السائحين كنوع من أنواع الدعاية وتنشيط السياحة على شواطئ الغردقة.



وأشار محمود هباش الشيف العمومي للفنادق المنظمة للفعاليات إلى استخدام 2 طن من المانجو الطازجة ومشاركة 11 شيف اشتركوا في تقطيع المانجو وعمل عصائر فريش وتورتة المانجو وحلويات؛ شرقية وغربية بالمانجو ولاقي ذلك قبول وإعجاب السياح الأجانب.



وأشار محمود حفناوي شيف عمومي بفندق سياحى بالغردقة بأن اختيار المانجو في المهرجان لأنها من الفاكهة المحببة لدى السياح من المصريين والأجانب، مؤكدا أن السياح حرصوا على التفاعل والتقاط الصور التذكارية ونشرها على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي مما في تنشيط السياحة وعمل جذب سياحي للغردقة

المهرجان

المهرجان

المهرجان

المهرجان