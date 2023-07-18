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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الهلال يتواصل مع "دياز" نجم ليفربول بفرمان من جيسوس

دياز لاعب ليفربول
دياز لاعب ليفربول

بدأ الهلال السعودي رحلته للتعاقد مع الكولومبي لويس دياز، لاعب ليفربول الإنجليزي، بعدما طلب المدير الفني الجديد خورخي جيسوس التعاقد معه.

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وكشفت صحيفة "ريكورد" البرتغالية  أن الهلال يستعد لتقديم عرضًا رسميًا للهلال من أجل التعاقد مع دياز خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت إلى أن جيسوس طلب التعاقد مع اللاعب، حيث يرى أن الكولومبي سيكون إضافة كبيرة للزعيم خلال الموسم الجديد.

 وأكدت الصحيفة البرتغالية أن الزعيم السعودي لديه استعداد لتقديم 50 مليون يورو، لإنهاء التعاقد مع دياز خلال الميركاتو الحالي.

لكن "ريكورد" أشارت إلى أن ليفربول لن يوافق بسهول على بيع دياز خلال فترة الانتقالات الحالية، حيث يعتبره يورجن كلوب، المدير الفني للريدز أحد أعمدة الفريق الأساسية، والتي يعتمد عليهم خلال الموسم الجديد.

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