مواطن يقذف الشمس بالحجارة.. "45 درجة دمرتنا" (فيديو)

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو مثير للجدل يظهر مسنًا تركيًا وهو يقذف الشمس بالحجارة، بسبب موجة الحر وارتفاع درجات الحرارة في المنطقة التي يعيش بها، مبررًا هذا الموقف بأنه لماذا ترتفع درجات الحرارة بهذا الشكل؟، قائلًا: "أيتها الشمس.. لقد دمرتينا.. 45 درجة دمرتنا".

ارتفاع درجات الحرارة وموجة الحر معاناة المواطنين:

وأعرب مسن تركي عن غضبه الشديد من ارتفاع درجات الحرارة القياسي، حيث ظهر المسن خلال الفيديو وهو يعاني من شدة حرارة الجو في المنطقة الكامن بها، ووقف يلهث من شدّة الحر ويلتقط أنفاسه بصعوبة؛ نظرًا لارتفاع حرارة الجو، وأمسك المسن التركي قطع حجارة بيده ويقذفها صوب السماء.

وأظهر الفيديو المواطن التركي وهو يصرخ غاضبًا من شدة ارتفاع درجات الحرارة، وأمسك بيده الحجارة وهو يقذف الشمس، قائلًا: "الشمس دمرتنا.. لقد احترقت ومت.. أقسم أنّني احترقت من ارتفاع الحرارة".

خرجت عدد من التحذيرات خلال الساعات الأخيرة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأخيرة، وبحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، فإنه يتوقع أن يكون هناك موجات أشد من ارتفاع درجات الحرارة تكون موجة حر أشد مما نشهده الآن من ارتفاع درجات الحرارة.

ارتفاع درجات الحرارة وموجة حر تضرب العالم:

وعلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على موجة الحر التي تضرب حاليًا أنحاء متعددة في العالم وحطمت الأرقام القياسية في القارة الأوروبية، مؤكدة أن شدة أحداث موجات الحر ستستمر في الازدياد خلال الفترة المقبل، كما أن موجات مستقبلية ستكون أكثر شدة.

ونوه جون نيرن، المستشار البارز لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنه ولابد على دول العالم خلال الفترة الحالية أن تستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة، والمتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم

تعاني دول العالم هذه الأيام من موجة حر شديدة وارتفاع درجات الحرارة، وتمتاز هذه الموجة من ارتفاع درجات الحرارة بأنها أطول من سابقاتها، حيث وصلت الحرارة في عدد من دول العالم إلى 50 درجة مئوية، وهو الذي كان سببًا في ترك آثار على حياة السكان.