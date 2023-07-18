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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

الأهلي يحاول مجددًا ضم محرز من مانشستر سيتي

رياض محرز
رياض محرز

 حسم نادي مانشستر سيتي موقفه رسميًا من رحيل النجم الجزائري، رياض محرز، وانتقاله للنادي الأهلي السعودي، في موسم الانتقالات الصيفية الحالية 2023.

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 وكان النادي الأهلي قد توصل لاتفاق مع رياض محرز على التوقيع الرسمي لثلاثة مواسم مقبلة، لكن محاولات مانشستر سيتي المستمرة بعدم رحيل اللاعب نجحت حتى الآن في عدم سفر اللاعب لجدة.

 محرز يوافق والسيتي يرفض:

 أكدت تقارير أن رياض محرز وافق بالفعل على الانتقال إلى الأهلي السعودي بعد الاتفاق بين الطرفين على التفاصيل كافة، لكن محاولات مانشستر سيتي ومطالبتها برفع المقابل المادي للموافقة على العرض جعلت لحظات الحسم تبتعد أكثر.

 وكان الأهلي قد قدم عرضًا للتعاقد مع رياض محرز مقابل 23 مليون جنيه إسترليني سيحصل عليها مانشستر سيتي الذي رفض المبلغ وطالب بـ 30 مليون جنيه إسترليني، وحتى الآن يثق الفريق الجداوي في حسم الصفقة.

 لعب رياض محرز مع مانشستر سيتي في الموسم الماضي 47 مباراة في جميع المسابقات، وأسهم في 28 هدفًا بعدما سجل 15 هدفًا وتمكن من صناعة 13 آخرين، وتوج مع السيتيزنس بالثلاثية التاريخية الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد ودوري أبطال أوروبا.

 

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