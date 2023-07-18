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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

كشف حقيقة تعدى شخصين على مواطن بالإسكندرية

بوابة الوفد الإلكترونية

كشفت الأجهزة الأمنية  بوزارة  الداخلية ، حقيقة تعدي شخصين على مواطن بالاسكندرية، بعدما نُشر تعليق مدعوم بمقاطع فيديو عبر أحد الحسابات الشخصية على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تضمن إدعاء صاحبة الحساب بقيام (شقيقين) بممارسة أعمال البلطجة على والدها بالإسكندرية.

 

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بالفحص تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الدخيلة بتاريخ 10 الجارى من ( أحد الأشخاص ونجله "بهما إصابات بأماكن متفرقة" ) بتضررهما من (شقيقين) جميعهم مقيمون بدائرة القسم .. لتعديهما عليهما بالضرب بعصى خشبية مُحدثين إصابتهما على إثر مشادة كلامية بزعم قيام أحد المشكو فى حقهما بمعاكسة (نجلة الشاكى الأول "صاحبة الحساب القائم على النشر") .. حيث تم ضبط المشكو فى حقهما وبمواجهتهما أنكرا قيامهما بمعاكسة نجلة الشاكى ، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وباستدعاء صاحبة الحساب المشار إليه وسؤالها عللت قيامها بالنشر خشية تجدد الخلافات وطلبت أخذ التعهد اللازم على المشكو فى حقهما بعدم التعرض لهم ، حيث تم إستدعائهما وأخذ التعهد اللازم عليهم بعدم التعرض لهم.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

 

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