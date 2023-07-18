مانشستر يونايتد يجدد عقد راشفورد.. رسميًا

كشف مانشستر يونايتد بشكل رسمي عن تجديد عقد نجم الفريق ماركوس راشفورد خلال الساعات القليلة الماضية.

وجدد راشفورد تعاقد لمدة 5 مواسم مقبلة، حيث ينتهي تعاقده الجديد في يونيو 2028 المقبل، بعد المحادثات الكثيرة التي جرت بين اللاعب وإدارة الشياطين الحمر.

ونجح راشفورد في تقديم مستويات قوية خلال الموسم الماضي، حيث تمكن من تسجيل 30 هدفًا، مما جعله يفوز بجائزة أفضل لاعب في النادي الإنجليزي.

واستطاع اليونايتد أن يغلق الباب أمام باريس سان جيرمان، والذي كان يستهدف التعاقد مع اللاعب خلال الفترة المقبلة، لكن تمسك الدولي الإنجليزي بالاستمرار في قلعة "أولد ترافورد" أدى به إلى تجديد تعاقده مع الشياطين الحمر.

أرقام راشفورد مع اليونايتد:

يعتبر ماركوس راشفورد أحد أبناء مانشستر يونايتد، حيث تخرج من أكاديمية النادي، وظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول في 2016.

وخاض الدولي الإنجليزي 359 مباراة مع مانشستر يونايتد، نجح في تسجيل 123 هدفًا.