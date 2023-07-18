عاجل
أول رد من الاتحاد الإفريقي حول قرار روسيا الانسحاب من صفقة الحبوب برلماني يكشف أسباب ارتفاع سعر البصل في الأسواق انخفاض أسعار الدواجن والبيض.. بشرى سارة الديهي يطالب بإنشاء متحف يعرض الإنجازات لرفع منسوب الأمل عند المصريين.. فيديو أحم نفسك من أشعة الشمس.. القناع الواقي الحل
الثلاثاء 18 يوليو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

عفو رئاسي عن 110 متهمين فى تشاد

أريس ديبي رئيس تشاد
أريس ديبي رئيس تشاد

أصدر محمد إدريس ديبي، رئيس دولة تشاد، اليوم الثلاثاء، العفو الرئاسي لـ 110 شخصًا، حكم عليهم بالسجن في أعقاب الاحتجاجات ضد النظام في أكتوبر الماضى.

txt

رئيس تشاد يشكر مصر على مبادرتها لإخراج السودان من أزمته الراهنة

txt

رئيس تشاد يحيل 47 جنرال من الجيش للتقاعد

وأفاد الأصدار المرسوم بالعفو الرئاسي، لكل الأشخلص الذين حكمه عليهم،  بسبب أعمال التجمع غير المصرح به، والاعتداء المتعمد والضرب، والحرق العمد، تدمير الممتلكات بعد أحداث 20 أكتوبر.

قال محمد الحاج أبا نانا، المدعة العام في المحكمة الاستئناف في نجامينا، إن الـ110 شخص، الذين صدر العفو عنهم كان محكومة عليهم بالسجن، لمدة تتراوح بين 18 شهرًا وخمس سنوات في  في منطقة كل من “كورو تورو ونجامينا وموندو”، التي تعد ثاني أكبر المدن في الدولة.

وحكم على أكثر من نصفهم بالسجن، بينما حكم على الآخرين بأحكام مع وقف التنفيذ أو أفرج عنهم، دون تمثيل قانوني.

وزعمت جماعات حقوقية محلية ودولية، أن عشرات أو حتى مئات الأشخاص تعرضوا للتعذيب أو الإعدام في الطريق إلى كورو تورو، وتلك الإدعاءات نفتها  السلطات.

كانت  السلطات التشادية، أصدرت سابقًا، عفوا عن ما مجموعه 436 شخصا أدينوا بالمشاركة في احتجاجات أكتوبر الماضي في أقل من أربعة أشهر.

وفي نهاية مارس، صدر عفو عن 259 متظاهرا حكم عليهم بالسجن بموجب مرسوم مماثل، تلتها موجة ثانية ضمت 67 شخصا في مايو.

واندلعت مظاهرات ضد تمديد الحكم الانتقالي لديبي في أكتوبر الماضي ،في العاصمة نجامينا وعدة بلدات أخرى.

أعلن الجيش ديبي رئيسا للدولة في أبريل 2021 بعد وفاة والده إدريس ديبي إتنو ، الذي قتل خلال عمليات ضد المتمردين بعد أن حكم لمدة 30 عاما.

وألقي القبض على أكثر من 600 شاب، من بينهم 80 قاصرا على الأقل، في نجامينا في 20 أكتوبر/تشرين الأول وفي الأيام التالية، ثم أرسلوا إلى سجن في بلدة كورو تورو الصحراوية على بعد أكثر من 600 كيلومتر (370 ميلا).

مواد متعلقة

رئيس تشاد يشكر مصر على مبادرتها لإخراج السودان من أزمته الراهنة

الإمارات تفتتح مستشفى ميدانياً في تشاد دعمًا للاجئين السودانيين

رئيس تشاد يحيل 47 جنرال من الجيش للتقاعد

مع استمرار المعارك.. فرار 100 ألف مواطن من السودان إلى تشاد

تشاد تشرع في بناء أربعة سدود لمواجهة الفيضانات

تشاد على صفيح ساخن.. قرارات جديدة لرئيس البلاد
الجريدة الورقية