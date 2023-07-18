تشكن كاري سريع علي الطريقة الهندية

يعتبر تشكن كاري من أسرع وابسط الاكلات التي يمكن صنعها، لذلك نقدم لكم طريقة تحضير الدجاج بالكاري من المطبخ الهندي بجانب الأرز الأبيض المفلفل.

تشكن كاري

مقادير تشكن كاري

- صدر الدجاج : 2 صدر (مقطع)

- الكاري : ملعقة صغيرة

- فلفل أسود : نصف ملعقة صغيرة

- ملح : ملعقة صغيرة

- جبن البارميزان : ملعقة كبيرة (مبشور)

- البصل : 5 حبات (صغير الحجم ومفروم)

- كريمة الطبخ : ثلث كوب

- زيت الزيتون : 3 ملاعق كبيرة

- الفلفل الأحمر : ملعقة صغيرة

- زعتر مجفف : ملعقة صغيرة

تشكن كاري

طريقة التحضير

في وعاء ضعي الدجاج وأضيفي زيت الزيتون، والفلفل الأحمر، والفلفل الأسود، والزعتر، وقلبي المكونات حتى تتداخل ويتغطى الدجاج بالتتبيلة، ثم غطي الوعاء بالنايلون وضعيه في الثلاجة لمدة 3 ساعات.

في مقلاة غير لاصقة ضعي الدجاج وقلبي لعدة دقائق على نار متوسطة.

أضيفي البصل وشوحي حتى يذبل، ثم أضيفي الكريمة وتبلي بالملح، والكاري، وبرش جبن البارميزان، وحركي الخليط جيداً لعدة دقائق.

اسكبي كاري الدجاج في طبق التقديم وقدميه ساخناً.