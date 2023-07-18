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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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مفيدة شيحة تصف الموجة الحارة بـ"بروفة من نار جهنم".. فيديو

الإعلامية مفيدة شيحة
الإعلامية مفيدة شيحة

كشفت الإعلامية مفيدة شيحة، تفاصيل جديدة عن حالة الطقس وموجة الطقس السيئ التي تضرب البلاد حاليا، محذرة من الطقس حتى نهاية الأسبوع وخاصة يوم الجمعة المقبلة.

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وقالت مفيدة شيحة، مقدمة برنامج الستات، المذاع عبر قناة النهار وان، مساء اليوم الثلاثاء، إن هذا الحر ليس صيف، ولكن نار جهنم وبروفة منها، وربنا ينجينا جميعا، مردفة: “انتبهوا من الحرارة، والأرصاد تشير إلى أن اليوم بداية الطقس المرتفع”.

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وأضافت أن الأرصاد كشفت عن أن درجات الحرارة تصل إلى 50 درجة مئوية يوم الجمعة المقبلة، وخاصة الناس الذين يقضون مصيفهم في الساحل سيكون الطقس صعب مع ارتفاع نسبة الرطوبة هناك بشكل أكبر من باقي المحافظات.

تحذير من درجة حرارة كبيرة

 وخرجت عدد من التحذيرات خلال الساعات الأخيرة من قبل المؤسسات والمنظمات الدولية بخصوص ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم خلال الساعات الأخيرة، وبحسب ما أعلنت عنه الأمم المتحدة، فإنه يتوقع أن يكون هناك موجات أشد من ارتفاع درجات الحرارة تكون موجة حر أشد مما نشهده الآن من ارتفاع درجات الحرارة.

وعلقت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، على موجة الحر التي تضرب حاليًا أنحاء متعددة في العالم وحطمت الأرقام القياسية في القارة الأوروبية، مؤكدة أن شدة أحداث موجات الحر ستستمر في الازدياد خلال الفترة المقبل، كما أن موجات مستقبلية ستكون أكثر شدة.

ونوه جون نيرن، المستشار البارز لشؤون الحرارة الشديدة في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، بأنه ولابد على دول العالم خلال الفترة الحالية أن تستعد لمزيد من موجات الحر الأكثر شدة، والمتوقع حدوثها خلال الفترة المقبلة.

وتعاني دول العالم هذه الأيام من موجة حر شديدة وارتفاع درجات الحرارة، وتمتاز هذه الموجة من ارتفاع درجات الحرارة بأنها أطول من سابقاتها، حيث وصلت الحرارة في عدد من دول العالم إلى 50 درجة مئوية، وهو الذي كان سببًا في ترك آثار على حياة السكان.

وأعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تعرض عدد من الدول الأوروبية خلال الفترة الأخيرة لحالة من ارتفاع درجات الحرارة، مشددة على أن هناك موجة شديدة الحرارة تجتاح جنوب أوروبا أمس وأول أمس، وكان لها تأثير شديد على مناحي الحياة، حيث إن درجات الحرارة في إيطاليا وإسبانيا وتركيا كسرت أمس حاجز ٤٠ درجة مئوية.

 

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