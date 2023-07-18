ماندو العدل يكشف الفنان الحقيقي صاحب دور أكرم حسني في "البدلة"

كشف المخرج ماندو العدل بعض الأسرار وراء فيلم "البدلة" بطولة النجم تامر حسني، خلال استضافته ببود كاست "بتاع أفلام"، ويقول رأيه بكل وضوح في مواهب نجم الجيل المتعددة من غناء وتمثيل وتأليف وإخراج.

ماندو العدل

تحدث المخرج ماندو العدل، عن فيلم البدلة للفنان تامر حسني ونجاحه غير المتوقع، قائلًا: " نجاح فيلم البدلة كان بالنسبالي غير متوقع، وفي البداية العمل كان بطولة تامر حسني ومحمد هنيدي، وهنيدي كان موافق ولكن حصل مشكلة مع المنتج، مما حل مكانه الفنان أكرم حسني ".

ماندو العدل يوجه نصيحه لتامر حسني

وعن رأيه في قيام الفنان تامر حسني بالعمل بأكثر من وظيفة فنية بالعمل الواحد ومدى تأثير ذلك عليه، قال ماندو العدل: " مش عيب يبقى تامر حسني عنده أكتر من موهبة، يعني يقدر يبقى ممثل ومؤلف ومخرج ومطرب، بس الفكرة إن كل فنان يعمل تجربة يقيمها تقييم عادل، هل الناس عجبها مثلا إني بقيت مؤلف، لو أه خلاص تمام، لو لا يبقى لازم تعيد حساباتك، لكن مع ذلك أفلام تامر بتنجح وتحقق إيرادات".

ماندو العدل

تعليق ماندو العدل على عودة سعيد حامد وعلي إدريس

وكشف المخرج ماندو العدل عن سعادته بعودة المخرج الكبير سعيد حامد للعمل في السينما بفيلم "مرعي البريمو" بطولة الفنان محمد هنيدي، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأساتذة قدموا الكثير للشاشة المصرية.

وكتب ماندو العدل عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي الأشهر فيسبوك: "مبسوط جدًا أن أستاذ سعيد حامد رجع يخرج أفلام تاني وكمان أستاذ علي إدريس.. الأساتذة دول أنا اشتغلت معاهم وأنا مساعد مخرج واتعلمت منهم كتير".

فيلم "ع الزيرو" يناقش قضية مافيا الأعضاء البشرية

وينتظر المخرج ماندو العدل عرض فيلمه الجديد "ع الزيرو" من بطولة الفنان محمد رمضان ونيللي كريم، والذي تدور أحداثه في إطار من الحركة والتشويق، حول "حمزة" الملقب بـ "دراجون"، ولديه طفل مريض يسعى لعلاجه لكن حالته المادية متعثرة، ثم تتطور الأحداث ليصبح واحدًا من الأغنياء من خلال دخوله عالم تجارة الأعضاء البشرية، ويناقش الفيلم قضية مهمة إذ يتطرق إلى قضية مافيا الأعضاء البشرية.

فيلم ع الزيرو، يضم مجموعة من النجوم وهم: محمد رمضان، نيللي كريم، جومانا مراد، خالد الصاوي، شريف دسوقي، الطفل منذر مهران، راشد محمد وعدد آخر من الفنانين جاري الإعلان عن أسمائهم وتأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل.