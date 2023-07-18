إنتر ميامي يكرر ثلاثي برشلونة بعد ضم ميسي

أعلن نادي إنتر ميامي الأمريكي تعاقده مع ليونيل ميسي نجم باريس سان جيرمان السابق، ويسعى النادي للتعاقد مع زميل الأسطورة الأرجنتينية في برشلونة خلال الميركاتو الصيفي الحالي.

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يريد إنتر ميامي تكوين ثلاثية برشلونة من جديد في الموسم المقبل، ونجح بالفعل في ضم سيرجيو بوسكيتس في وسط الملعب وميسي في مركز الجناح، ويسعى الآن لضم مهاجم صريح.

إنتر ميامي يفكر في ضم سواريز

يتفاوض إنتر ميامي يتفاوض حاليًا مع لويس سواريز مهاجم فريق جريميو البرازيلي، لإعادة ثلاثية ميسي وسواريز وبوسكيتس مع برشلونة.

ينتهي عقد سواريز مع نادي جريميو بنهاية يونيو من عام 2024، ويتبقى له موسم وحيد مع الفريق البرازيلي.

مفاوضات متقدمه بين إنتر ميامي وسواريز

وصلت المفاوضات لمرحلة متقدمه بين سواريز وانتر ميامي الأمريكي، بعدما تعهد خورخي ماس الشريك في ملكية إنتر ميامي بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من عيار ميسي للفريق الأمريكي، وهو ما يعمل عليه الآن مع المهاجم الأوروجوياني.

سبق أن لعب لويس سواريز بجوار ليونيل ميسي في صفوف برشلونة الإسباني، وحققا معًا 11 لقب محلي وقاري ما بين الدوري الإسباني كأس إسبانيا إلى جانب دوري أبطال أوروبا وكأس العالم للأندية والسوبر الأوروبي.

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