وكيل تعليم بنى سويف يحيل بعض المخالفات للتحقيق بادارة ببا

واصل محمدعبدالتواب وكيل تعليم بنى سويف جولاته بتفقد ادار ببا التعليمية وذلك لمتابعة الانضباط الإداري والاطمئنان على الخدمات المقدمة للمواطنين ضمن خطة متابعة دواوين الإدارات التعليمية للتأكد من انضباط العمل

وخلال زيارته حرص وكيل الوزارة على تفقد الأقسام والمكاتب الإدارية وأجرى حوارا مع العاملين والمترددين من المواطنين لمعرفة احتياجاتهم ومتطلباتهم وأهم المشاكل التي تواجه العمل

موجها بتوفير كافة الإمكانات المتاحة للعاملين لدفع عجلة العمل وتيسير الإجراءات على المواطنين

وخلال زيارته قرر وكيل الوزارة إحالة بعض المخالفات الإدارية المتعلقة بشؤون العاملين عدم تسجيل التاخيرات في الدفاتر وعدم تسجيل الإجازات بدفتر 68 إجازات وكذلك وجود ماكينة صراف آلي تابعة لأحد البنوك ولم يستدل على وجود تعاقد للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري

وأشار وكيل الوزارة بأن الزيارة ضمت فريق عمل متكامل تكون من المتابعة والمراحل التعليمية والشؤون القانونية والتوجيه المالي والإداري

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد عاشور مدير عام الإدارة والدكتورة رباب حامد مدير إدارة المتابعة و أحمد طه وكيل الإدارة.

ياتى ذلك في ضوء توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم و تكليفات الدكتور محمد هانئ محافظ بني سويف بضرورة متابعة العمل داخل دواوين الإدارات والمدارس لتحقيق الانضباط

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