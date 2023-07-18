إجراء عمليتين زراعة قرنية كاملة برمد المنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نجاح الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا ، فى اجراء عمليتين جراحية لزراعة قرنية كاملة للمرة 41، 42 ، وذلك اليوم الثلاثاء 18 يوليو 2023 .

حيث تم اجراء اول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار و برعاية اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، واوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا، أن العملية اجريت لمريضين أحدهم يبلغ من العمر 34 ، والآخر يبلغ 27 عاما، كانا يعانيان من عتامة بالقرنية بالعين اليسري لكلا المريضين .

وتم اجراء زراعة قرنية بشرية كاملة لكل مريض، بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من استاذ دكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى ، والدكتورة أسماء عبد الرازق تونى استشارى أمراض العيون بمستشفى المنيا الجامعى ، والدكتور مدحت صموئيل استشارى التخدير بالمستشفى ، والدكتورة مهجة محمد مصطفي استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض

ومن جانبه اشار الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة إلى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا، مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.