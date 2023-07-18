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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

إجراء عمليتين زراعة قرنية كاملة برمد المنيا

زراعة قرنية كاملة
زراعة قرنية كاملة برمد المنيا

اعلن الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا ، نجاح  الفريق الطبي بمستشفى رمد المنيا ، فى  اجراء عمليتين جراحية  لزراعة قرنية كاملة للمرة 41، 42 ، وذلك اليوم  الثلاثاء   18 يوليو 2023 .

حيث تم اجراء اول عملية لزراعة القرنية فى 3 فبراير 2021 ، وذلك ضمن مبادرة رئيس الجمهورية، للقضاء على قوائم الانتظار و برعاية  اللواء اسامه القاضى محافظ المنيا ، واوضح الدكتور ارسانى مقار نجيب استشارى الرمد ومدير مستشفى رمد المنيا،  أن العملية اجريت لمريضين أحدهم يبلغ  من العمر 34 ، والآخر يبلغ   27 عاما،  كانا يعانيان من عتامة بالقرنية بالعين اليسري لكلا المريضين .

وتم اجراء زراعة قرنية بشرية كاملة لكل مريض،  بمشاركة الفريق الطبى الذى يتكون من استاذ دكتور احمد عبد الحميد استشارى طب وجراحة العيون بمستشفى المنيا الجامعى  ، والدكتورة أسماء عبد الرازق تونى استشارى أمراض العيون بمستشفى المنيا الجامعى ، والدكتور مدحت صموئيل  استشارى التخدير بالمستشفى ، والدكتورة  مهجة محمد مصطفي استشارى التخدير بالمستشفى وطاقم التمريض

ومن جانبه اشار الدكتور محمد حسنين وكيل الوزارة إلى مدي التطور الكبير الذي يشهده القطاع الصحي بالمحافظة ، من خلال الدعم المستمر من وزارة الصحة للمنظومة الصحية بمحافظة المنيا، مما يساهم بشكل فعال بتحقيق طفرة طبية وصحية لأبناء المحافظة.

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