المياه تعمل بحالة جيدة

تلقت الوفد ردا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر تحت عنوان «سوهاج.. أفقر قرية فى انتظار حياة كريمة»، وقد أفاد الرد بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بسوهاج أفادت بأن تتغذى قرية الجرادنة الواقعة شمال مدينة ساقلتة من الناحية الشرقية خط الجبل من محطة الفراسية المرشحة وأحيانا من محطتى الفراسية المرشحة والجوفية «خليط» وهى مياه مطابقة للمواصفات والاشتراطات الصحية والبيئية ولم ترد أى شكاوى تخص جودة المياه من هذه المنطقة من أى جهة رقابية قبل ذلك. تم القيام برفع عينات من أكثر من منزل بالقرية وبالتحاليل الحقلية جاءت التحاليل مطابقة.

وقرية الحرادنة هى قرية صغيرة تقع بالظهير الصحراوى اشتراك لمركز ساقتلة من الناحية الشرقية فى الأماكن الجبلية المرتفعة مجموع أطوال شبكاتها حوالى 12 كيلو وعدد اشتراكاتها 690 وعلى الرغم من طبيعتها الجبلية المرتفعة ذلك تم وضع أولوية قصوى للقرية حيث قمنا بجميع شبكات قرية الحرادنة بلاستيك بنسبة 95٪ خطوط جديدة، وتم تدعيم القرية بخط قطر 8 بوصات بلاستيك لتقوية الضغوط بالشبكة فى خطة 2020، وتم إمداد القرية بخط 6 بوصات رئيسى وسط القرية لزيادة معدل الضخ بالشبكات فى 2021، وتم إمداد خطة 10 بوصة يتغذى من خط قطر 12 بوصة تنفيذ الهيئة الهندسية وجارٍ استكماله.

كما أن نسبة 5٪ من الشبكات المتبقية خطوط قطر 4 بوصات تم إمدادها عن طريق الهيئة الهندسية ولم يتم ربطها بالشبكة وجارٍ الانتهاء من الأعمال، ولم يرد إلينا شكاوى بخصوص ضعف وانقطاع المياه بهذه القرية والمياه تعمل وبحالة جيدة.

مدير عام العلاقات العامة

أ / هناك عامر