جارٍ السيطرة على ضعف التيار الكهربائى بـ«بنايوس»

تلقت الوفد ردا من محافظة الشرقية بخصوص ما نشر بتاريخ 9 فبراير الماضى تحت عنوان «محول كهرباء وصرف ورصف.. مطالب أهالى بنايوس»، وقد أفاد الرد بأن المنطقة المذكورة «المقابر ببنايوس»، تم رفعها مساحيا عن طريق الشركة المنفذة واستشارييها وحاليا تم إرسالها للمراجعة الإدارية المركزية لتصميمات بالهيئة القومية لمياه الصرف الصحى ومياه الشرب.

وبالنسبة للطرق جارٍ أعمال المرافق حاليا وسيتم أعمال الرصف عقب انتهاء الأعمال، وبالنسبة للكهرباء المنطقة محل الشكوى مغذاة من محول بنايوس رقم 1 (قدرة 1000 ك ف) أو حمله 62٪ وقد صدر لها أمر إسناد رقم (13/3) لسنة 2022/2023 ضمن خطة الإخلال وذلك بتقسيم السورتية «مخرج كابل» وتم العمل على التقسيم بالفعل وزرع عدد 7 أعمدة جهد منخفض وتم شد 2500م موصلات وجارٍ الآن استكمال باقى المهمات للتغلب على ضعف الجهد لدى المشتركين.

المتحدث الإعلامى لمحافظة الشرقية

د. أسماء عبدالعظيم الطاهر