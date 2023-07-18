دعم دور تحفيظ القرآن

رأى المواطن

حفظ القرآن الكريم من الصغر مثل النقش على الحجر، وتحفيز الصغار على حفظ القرآن الكريم مبكرا ومنذ نعومة أظفارهم يكون سببا مباشرا فى التفوق الدراسى وإتقان اللغة العربية وكل المواد قراءة وكتابة.. وإذا أردنا استمرار مسيرة النجاح غير المسبوق فى حفظ الصغار للقرآن الكريم لابد من دعم ومساندة ومساعدة جمعيات ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم كى تواصل أداء رسالتها على الوجه الأكمل.. على مدار شهر رمضان المبارك ويوميا عشرات الحفلات والاحتفالات فى كل مكان على أرض مصر بحفظة القرآن الكريم وهى ظاهرة طيبة مبشرة بالخيرة، ولابد حتما من حزمة حوافز تجذب الصغار لمكاتب تحفيظ القرآن الكريم.. أذكر ونحن أطفال صغار أن الزميل الحافظ للقرآن الكريم كان يطلق عليه العامة من الناس لقب الشيخ مسبوقا باسمه بل ورغم حداثة سنه يقدمونه إماما لهم فى جميع الصلوات الجهرية وكان يتمتع بمهابة ووقار ربانى بين الناس ويكون مسموع الكلمة لكونه شيخنا حافظا للقرآن الكريم.

كما أن حفظ القرآن الكريم يجعل الإنسان رقيبا على نفسه فى أقواله وأفعاله، لذا أناشد وأهيب وأرجو رجال الأعمال والبنوك والشركات وكافة الكيانات الاقتصادية أن تخصص 1٪ من أرباحها دعما للجمعيات ومكاتب تحفيظ القرآن الكريم لتستمر فى عملها بهمة ونشاط دائبين وتسعى جاهدة لجذب المزيد من الصغار راغبى حفظ القرآن الكريم.

مجدى عباس عواجة

الجملة - العياط - الجيزة