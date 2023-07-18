تنفيذ خط المياه بقرية «الهلباوى»

تلقت «الوفد» ردا من الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى بخصوص ما نشر تحت عنوان «البحيرة.. مياه شرب نظيفة ومكتب بريد مطلب أهالى السناوى»، وقد أفاد الرد بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحيرة أفادت بأن هذه القرى تم تنفيذ خط مياه قطر 630مم بولى إيثيلين لتغذيتها بطول 21 كيلومترا طولى بداية من طرد محطة مياه توسعات كفر الدوار مرورا بقرى سيدى غازى حتى الهلباوى والمياه بحالة جيدة ولا توجد شكاوى مياه بهذه المنطقة وتم التواصل مع الصحفى كاتب المقال عن طريق المهندس مدير فرع كفر الدوار لإفادته.

مدير عام العلاقات العامة

أ/ هناء عامر