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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

فوفانا ينتقل لـ النصر السعودي.. رسميًا

فوفانا يوقع للنصر
فوفانا يوقع للنصر

 كشف النصر السعودي، مساء اليوم الثلاثاء، التعاقد رسميًا مع الدولي الإيفواري سيكو فوفانا، من أجل تدعيم صفوف العالمي خلال الموسم الجديد.

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 وتعاقد النصر مع فوفانا قادمًا من لانس الفرنسي، بعدما نجحت إدارة العالمي في الحصول على توقيع اللاعب بحضور أحمد الغامدي، الرئيس التنفيذي للنادي الأصفر السعودي.

 ومن المقرر أن ينضم فوفانا لمعسكر النصر استعدادًا للموسم الجديد، حيث سيتواجد كوكبة من اللاعبين والتي يأتي على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، وتاليسكا، وديفيد أوسبينا، ومارسيلو بروزوفيتش، وجيسلان كونان.

 وكان العالمي قد تعاقد مع رونالدو خلال الميركاتو الشتوي الماضي، لتدعيم صفوفه والمنافسة بقوة على الألقاب والبطولات خلال المواسم المقبلة.

 ويبحث النصر السعودي خلال الموسم المقبل عن تحقيق لقب الدوري السعودي ودوري أبطال آسيا بجانب البطولة العربية التي سيشارك بها خلال الفترة المقبلة.

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