احتراق الأجهزة المنزلية بسبب ضعف التيار

أهالى المنطقة التى تقع بين قريتى مزغونة ودهشور وبالتحديد بجوار مسجد الدعوة يناشدون الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء لرفع الجهد الكهربائى بالمحول الموجود بالمنطقة بالقرب من كوبرى سوارس بمزغونة والذى أصبح فى حاجة إلى رفع القدرة بدلا من الوضع الحالى الذى نعيشه من ضعف فى التيار الكهربائى واحتراق الأجهزة الكهربائية وقد توجهنا إلى المسئولين بإدارة كهرباء البدرشين ولكن دون جدوى، لذلك نطلب التحرك العاجل وقد طالب الأهالى بعدم ذكر أسمائهم بسبب التهديدات التى يقوم بها من يحققون فى الشكاوى بتصوير عدادات الكهرباء.

توقيعات عديدة من أهالى المنطقة