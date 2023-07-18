مصممة أزياء بمشروع هن متواجدات: مواهب سيدات "الأسمرات" تصل إلى العالمية

انطلق صباح اليوم بالمدينة الشبابية لحي الأسمرات ختام الدورة التدربية الخاصة لمشروع "هن متواجدات" ليلقي النور على نجاح أكثر من 400 سيدة وفتاه من حي الأسمرات والدويقة بمشاركتهم في هذا المشروع لمدة 3 شهور متتالية، وذلك بحضور لفيف من مسئولي الخدمة المجتمعية والتنمية المستدامة بالمجتمع.

ميرانا أحمد مدربة الفاشون ومحررة الوفد

وتتضمن مشروع "هن متواجدات" العديد من الأنشطة الحرفية المستهدفه لتعليم السيدات والفتيات الحرف اليدوية مثل صناعة الحقائب والأحزمة والمحافظ من الجلود الطبيعة وفن التطريز والتفصيل ورسم الباترون والديكوباجوال، فن صناعة العرائس بمختلف أشكالها وأنوعها، كروشيه ومكرمية.

وكشفت ميرانا أحمد مدربة الفاشون في مشروع هن متواجدات التابع لحي الأسمرات تفاصيل دقيقة عن المشروع وكيفية التقديم له في تصريحات خاصة لـ جريدة الوفد، مؤكدة أن تضمن عدد المشاركات في المشروع 220 سيدة وفتاة بمجال التفصيل والخياطة وتم تأهيل أكثر من 70% إلى سوق العمل الحقيقي.

وأكدت ميرانا أحمد أن هناك بعض الشروط الواجب توافرها في السيدة أو الفتاة المتقدمة لأنضمام في مشروع "هن متواجدات"، فلابد من توافر خبرة بسيطة عن مجال التفصيل، من السيدات المعيلات وملتزمة بعدد الحصص المقرره لها اثناء فتره التعليم، طموحها في تحسين حالتها المعيشة وزيادة الدخل لها ولأسرتها، يجب عن يتراوح أعمارهن من 15 عامًا حتى 60 عامًا.

ميرانا أحمد مدربة الفاشون ومحررة الوفد

أوضحت أن الهدف الأساسي من مشروع "هن متواجدات" المستهدف لسيدات وفتيات حي الأسمرات تعليمهن حرف يدوية جديدة ومختلفة وعمل خط إنتاج لهن، تأهيلهن إلي سوق العمل المختلفة، وتحقيق مبدأ التنمية المستدامة، إعادة بناء البنية التحتية لهن من تعليم محو أمية وكيفية إعادة السلوك بينهن وبين أفراد أسرتهن، فضلا عن التربية الإيجابية لأبنائهن، تسويق منتاجتهن في كافة المحافظات لا زيادة دخلهن.

أزياء

وأضافت أن المشروع يتضمن 24 حصة تدربية لسيدات والفتيات المشاركات من حي الأسمرات وتنقسم الحصص بين 12 حصة تعليم باترون و12 على كيفية التعامل مع ماكينات الخياطة المختلفة، حتى يستطيعن تفصيل ما يرغبن به من ملابس وستائر وملايات لهن ولأفراد أسرتهن، كما يتم تسليم كل أدوات التفصيل والخياطة و توفير الأقمشة المختلفة لهن بمجرد مشاركتهن في المشروع.

وقالت إن عدد المستدفات في مشروع "هن متواجدات" 250 سيدة وفتاه تم تعيين 76% منهن في المصانع المختلفة لتفصيل الملابس بعقود حقيقة ودخل ثابت، ليتحقق هدف التنمية المستدامة للمشروع.

وتابعت أن هناك مراحل محددة تمر بهن مشاركات مشروع هن متواجدات في مرحلة التدريب يبدأ بتعليم أساسيات التفصيل المتضمنه في 24 حصة ويأتي بعد ذلك مرحلة التنفيذ عينات من قصاقيص القماش ثم يتم إنتاج المنتج النهائي على أرض الواقع ليعرض في قسم المبيعات، ثم تأتي مرحلة التوظيف وينقسم إلي جزئين أول جزء إذا كان لها مشروع خاص في المنزل لزيادة دخلها بشكل مباشر، أما الجزء الثاني هو تإهيلها إلي سوق العمل وتوظيفها في أحد مصانع التفصيل بعقد ومرتب ثابت، ويتم متابعتها من قبل المشروع لمدة عامين لتأكد من تمكنها من التفصيل والإنتاج وممارستها للحياة العملية بشكل ثابت.

ميرانا أحمد مدربة الفاشون ومحررة الوفد

وأشارت أن تعليم الباترون بمثابة العمود الفقري في قسم التفصيل والخياطة لانها تمكن السيدة من أخذ مقاسات الجميع بشكل جيد وتفصيل الجيب أو البنطلون أو الفستان أو الكورساج والبيجامة بشكل دقيق، وهذا ما اكدوه سيدات وفتيات خلال خط إنتاج الفترة التدربية لهن في المشروع، قدم بعضهن العديد من قطع الملابس لأفراد أسرتهن، كما نجح بعضهن في تسويق منتاجتهن على جروبات خاص بمواقع السوشيال ميديا المختلفة.

وأردفت أن الكتان والأقطان والكريب من أكثر الأقمشة المستحبه في بداية مرحلة تعليم تفصيل وخياطة الملابس.

أزياء

واختتمت حديثها، مؤكدة أن سيدات وفتيات حي الأسمرات يملكن ذوق رفيع في اختيار وتفصيل وتنفيذ كل تصميمات الملابس المواكبة لموضة صيف وخريف 2023 ليبهرن الجميع أثناء عرض منتاجتهن في المعرض تؤهلهن إلي الوصول للعالمية.