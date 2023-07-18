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الثلاثاء 18 يوليو 2023
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

تشييع جنازة 5 ماتوا في انهيار عقار حدائق القبة بمسقط رأسهم بالشرقية

جنازة
جنازة

شيع الأهالى بالحجاجية القديمة إحدى قرى مركز فاقوس بمحافظة الشرقية، مساء اليوم الثلاثاء، 5 جثامين ضحايا حادث انهيار عقار بحدائق القبة محافظة القاهرة أول أمس الأحد.

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عقوبات تأديبية وجنائية تنتظر المسئول عن انهيار عقار حدائق القبة (فيديو)

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انهيار عقار حدائق القبة.. فرد من الأسرة الناجية للوفد: "الحمد لله ربنا كتب لنا عمر جديد"

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نشرة حوادث الوفد.. انهيار عقار حدائق القبة يحصد أرواح 8 أشخاص

وكانت قرية الحجاجية القديمة،  قد اتشحت بالسواد، وعم الحزن منازلها، بعد انتشار خبر وفاة 5 أشخاص من أسرة واحدة، لقوا مصرعهم فى حادث انهيار إحدى العقارات بشارع الخليج المصرى، بحى حدائق القبة بمحافظة القاهرة، 3 منهم من سكان العقار وهم: محمد عبدالفتاح محمد منصور، 46 عاما، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف، ونجليه ياسين 9 سنوات، وروجينا 4 سنوات، واثنين ضيوف على العقار وهما: شقيقة الإمام هبة 48 عاما، ونجلتها شهد 20 عاما.

ووصل جثامين الضحايا الخمسة، فى سيارة الإسعاف إلى مسقط رأسهم بالقرية، وتدافع الجميع  لحملهم وسط حالة من الحزن والبكاء الشديد، وتعالت أصوات صرخات ونحيب النساء من أسر الضحايا، وأدى المشيعون صلاة الجنازة بمسجد الشاهدين فى مشهد جنائزى مهيب،حتى تم موارتهم الثرى بمقابر العائلة بالقرية.

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