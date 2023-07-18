ختام ندوات التوعية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي بالغردقة

في ضوء تنفيذ توجيهات اللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية بتنظيم المزيد من الفعاليات والأنشطة المستهدفة بالقضية السكانية تابعت وحدة السكان المركزية بالوزارة برئاسة الدكتورة فاطمة الزهراء تنفيذ قافلة جيل تحت رعايه اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الاحمر وكمال سليمان سكرتير مساعد محافظة البحر الأحمر وتحت إشراف اللواء أشرف البيه رئيس مدينة الغردقة.

اختتمت وحدة السكان بالمدينة اليوم بالقاعة الرئيسية بحي جنوب الغردقة برئاسة اللواء ممدوح نديم ندواتها مع فريق التوعية المحترف لمستشفى بهية عن الكشف المبكر لسرطان الثدي حيث تحدث بالندوة كلا من نصر ابراهيم علي مدير وحدة السكان بالديوان العام والمهندس أسامة عزت عقل منسق المسئولية المجتمعية بوحدة سكان المحافظة وقد قاما بتقديم الشكر لفريق التوعية والمجهود المبذول من المستشفى لتوعية الأمهات والنساء بأهمية الكشف المبكر لسرطان الثدي .

كما تحدثت نورهان هاني اخصائي علاقات عامة بالمستشفى عن سبب تسمية المستشفى بهذا الاسم وعن الخدمات التي تقدمها المستشفى لمتلقي الخدمة من السيدات مؤكدة أن الخدمة مجانية وعن وسيلة الاتصال للحجز من خلال الاتصال ب ١٦٦٠٢

وواصلت الدكتورة شيماء هلالي بقسم الجراحة بالمستشفى الحديث محاضرات التوعية حيث أوضحت تعريف السرطان ،فرص الإصابة بالنسبة للعمر ، وما الذي يجعلك الاكثر عرضه من غيرك ، فرص الشفاء ، ووسائل التشخيص ، وأعراض سرطان الثدي ، وطريقة الفحص الذاتي .

نفذت الندوة بحضور نورا عطية منسق وحدة السكان الغردقة وغادة فراج مسئول السكان بالحي و نورهان حسني اخصائي علاقات عامة بالمستشفى ومنسقي السكان بالادارات المختلفة ومديرة إدارة المتابعة بالمدينة ، والعلاقات العامة بالمدينةوحي جنوب الغردقة وموظفي الإدارات المختلفة والعاملين بالحي

الندوة